港燈、中電等盈利可觀　工會倡加薪6.8%　籲與員工分享成果

臨近年尾，打工仔期望新一年可獲「加人工」，香港公共事業聯會今(23日)要求，本港4間公共企業包括中電、煤氣、電訊盈科及港燈等，明年加薪不低於6.8%。 電訊盈科工會批評，公司有可觀盈利進帳，惟仍有部分員工連續4年遭凍薪，呼籲僱主與僱員分享經濟成果；港燈電力工會則認為，員工在颱風「山竹」吹襲期間緊守崗位，應予合理加薪，振奮士氣。

香港公共事業工會聯合會要求明年加薪不低於6.8%。(工會提供)

香港公共事業聯會早前成功以問卷訪問1730名受僱於中電、電訊盈科、煤氣及港燈員工，了解其加薪期望，調查結果顯示，84.5%員工不滿今年(2018年)的加薪幅度，82.8%受訪者加薪低於5%，當中加薪不多於3%，更佔34.2%；96.7%受訪者認為，公司應與僱員分享業績成果。

建議取消「按績論酬」

港燈電力投資公司職工會主席馮向文表示，港燈多年來都有盈利，更有投資新天然氣機組，而員工在颱風「山竹」吹襲期間，則緊守崗位，他促請資方回應加薪要求，同時取消「按績論酬」做法，否則影響員工士氣。電訊盈科職工會主席區啟昌亦指，公司57％員工連續4年「凍薪」，促請資方正視訴求。

中華煤氣公司華員職工會主席孔繼明表示，公司內出現退休潮，惟新入職員工薪酬水平並不吸引，遂出現招聘困難，亦有同工不同酬情況，他要求公司做好人力資源安排，以維持安全可靠的公共服務。

聯合會主席施生弟則指，今年4間公共企業平均加薪幅度均低於4%，惟4間公共企業均見盈利，如中電今年中期盈利為74億多港元，較去年同期上升26%。他認為，企業的盈利來自僱員努力，譴責有企業多年來不為部分員工加薪，促請企業按通脹水平為員工提供合理薪酬加幅。