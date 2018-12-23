超過四萬人次經港珠澳大橋出境　三客輪碼頭出境人數均下跌逾五成

準備踏入聖誕長假期，不少市民都準備外遊享受節日氣氛。入境處今日（23日）公布數字顯示，本港今年在冬至（22日）經機場出境的人數較去年上升2%，惟整體出境數字則較去年下跌4%。 廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋至今分別開通約3個月及2個月， 本港今年分別有超過5.3萬及約4萬人次經高鐵西九龍站出入境。另外，亦分別有超過4.1萬及逾2.6萬人次經港珠澳大橋出入境。除機場及港口管制組外，其餘出入境管制站的出入境人次均錄得下降跌幅。

昨日（22日）冬至分別共有41018人次經港珠澳大橋出境。（入境處提供數字）

由於今年開通的港珠澳大橋能接駁香港、珠海及澳門。適逢港珠澳大橋開通至今，不少港人都會選擇經港珠澳大橋往來三地旅遊及工作。根據入境處今日（23日）數字顯示，昨日（22日）冬至分別共有41018人次經港珠澳大橋出境。值得注意的是，中國客運碼頭、港澳客輪碼頭及屯門客運碼頭昨日分別錄得9654、18951及832人次出境紀錄，三個海路出入境管制站對比去年同日，分別錄得44%、49%及50%的跌幅。另外，今年則有逾9萬人次經高鐵西九龍站出入境。