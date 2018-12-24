【美男計】海關：商品說明條例修訂以來首宗定罪　望起阻嚇作用

26歲男子黃琪昌以「美男計」，透過交友程式誘使共6位女事主，令6人於美容中心購買逾20萬的預繳療程，今日（24日）被判160小時社會服務令。 海關不良營商手法調查課署理監督孫慧儀表示，今次案件是商品說明條例修訂以來首宗定罪，判刑反映不良營商罪行的嚴重性，有阻嚇作用。孫又呼籲消費者買服務前要問清楚有關銷售人員，提醒市民網上交友要謹慎。

被告黃琪昌被判160小時社會服務令。（資料圖片）

不良營商手法案件當中賠償金額最高

就一宗以「美男計」誘使6名女士購買逾20萬美容療程的案件，海關不良營商手法調查課署理監督孫慧儀表示，今次是自2013年商品說明條例修訂以來，首宗以誤導性遺漏的營業行為、未能披露商業用意的首宗定罪個案，亦是涉及不良營商手法案件當中賠償金額最高，有關判刑反映不良營商罪行的嚴重性，亦能為同類案件帶來阻嚇作用。

孫慧儀表示，今次案件是海關首次發現有美容中心人員利用社交媒體或社交應用程式，向消費者發出一些噓寒問暖的信息，營造「暖男」形象。他們取得消費者信任後，便帶其到美容中心分店，推銷高價的美容療程套餐。

孫慧儀透露海關於今年首11個月，收到涉及美容中心的舉報有376宗，與去年同期的448宗相比下跌16%。孫慧儀又指海關未來會「三管齊下」，合規推廣、加強宣傳教育，並會繼續嚴厲打擊有關涉及不良營商手法的案件。

孫慧儀呼籲消費者，在購買服務前要問清楚有關銷售人員想買服務的資料，亦要考慮自己需要及個人財力，在購買後要保留有關單據作日後跟進之用。她提醒市民網上交友要謹慎，若有網上結識的陌生人初次見面，便熱烈推銷產品時，要提高警覺，又呼籲商戶要遵守商品說明條例規定。