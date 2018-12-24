【聖誕節】解酒丸無助解酒？　藥劑師籲勿誤信靠「啪丸」千杯不醉

聖誕新年節日氣氛濃厚，不少三五知己會暢飲一番。香港藥劑專科學院提醒，因未有大型臨床實驗證明，解酒藥可減少或加快處理人體酒精吸收，市民不應盡信而過量飲酒。 學院表示，市民在飲酒前應先進食，並多飲水以加快新陳代謝，及後洗臉和多休息，有助解酒。

市面上有售的解酒丸建議於飲酒前服食，其成份包括葡甘露聚糖、草藥成份、維他命C等。（李慧妍攝）

香港藥劑專科學院認可顧問藥劑師鄭綺雯表示，市面上有售的解酒丸建議於飲酒前服食，其成份包括葡甘露聚糖、草藥成份、維他命C等，「有藥丸聲稱含人參、草藥，可以幫腸胃做保護膜，減慢吸收酒精。但現時未有大型研究證明食完可以千杯不醉，市民不要盡信。」

她舉例指，有解酒丸的成份含有大量糖分，若糖尿病患者不為意進食後，會增加糖分而影響病情。此外，部分人士進食人參後，或出現「人參綜合症」，會心跳加速、失眠，甚至會興奮或不安定。

學院認可顧問藥劑師鄭綺雯提醒市民，不要盡信服用解酒丸後會千杯不醉。（李慧妍攝）

她建議市民購買解酒丸前應諮詢藥劑師意見，及飲酒前需「填飽肚」，如奶類製品，讓腸胃增加黏膜，減緩酒精吸收；酒後多飲水以助新陳代謝，及洗臉和多休息。而宿醉的市民則切勿過量服用止痛藥，每日最多只可食6至8粒。

鄭綺雯又表示，服用薄血藥「華法林」（Warfarin）的病患者，應避免每天飲酒，而每次不應飲超過一罐330毫升的啤酒、一杯125毫升的葡萄酒或30毫升烈酒。同時服用「華法林」的肝病病人，更加不應飲酒。