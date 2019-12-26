【解酒食物】六大類不止食蕉補水　牛油果雞蛋都得還有一樣更方便

喝兩杯酒，放鬆及配合派對歡樂氣氛，實屬無可厚非。在微醺的醉意下，那種自然放鬆的舒暢感，讓人愉悅。 不過，放肆無底線的賣醉、刻意喝醉、身不由己被灌醉…… 一覺醒來，除了「斷片」及精神彷彿外，伴隨而來的不適，可以吃一點甚麼來舒緩嗎？

宿醉症狀包括怠倦、脫水、頭痛、頭脹、頭暈、肌肉酸痛及心跳加快等。

芝加哥內科醫生及《The Vitamin Solution》作者之一Arielle Levitan博士解釋：「酒精會消耗體內的維他命和礦物質，而某些食物可有助減緩人體吸收酒精的速度，提供額外的電解質和液體，補充身體水份。」譬如大量喝酒會導致維他命A、維他命B雜、鋅、鉀及蛋白質等下降。換言之，有以上營養素的食物可減輕宿醉症狀。

《The Vitamin Solution》另一作者兼芝加哥內分泌代謝醫學專家Romy Block博士補充：「充足的水分也非常重要，如果醒來的時候有宿醉，馬上喝一大杯水減輕不適。」美國國家醫學圖書館甚至建議在喝酒精飲料之間，以水來緩衝及預防宿醉，不但幫助你減少喝酒，亦能減少脫水的機會。

橙色、黃色蔬菜有維他命A，解酒後身體不適有效。(VCG)

按圖看看哪些食物幫到手？

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另外，美國聯合學院（Union College）的酒精代謝專家兼人類學研究教授James M. Schaefer博士和議：「酒精分子會吸乾體內水份，因此不斷「補水」非常重要。除了清水以外，椰子水含天然豐富的電解質、鉀、鈣及鎂也有效減輕宿醉。」

椰子水有天然電解質，可有效減輕宿醉不適。（網上圖片）

除了「事後」食物之外，喝酒時亦不要空腹喝酒，避免宿醉加劇。

資料來源：CNN／GQ.com