泰拳YouTuber毆劫兩醉男　稱以為打非禮疑犯可「洗底」　案押後判

患有自閉症的青年，習泰拳後遭同輩慫恿，開始在街頭找人對戰，卻出現暴力傾向。他早前在高等法院承認在蘭桂坊搶劫兩名「夜蒲」醉客之餘，更向對方揮拳及以玻璃樽施襲。被告律師今（24日）求情時指，被告因聽聞其中一名事主疑曾非禮女子，他以為毆打該事主可以令同樣有非禮案底的他「洗底」，並可像英雄般伸張正義，才犯下第一案。法官把案押後至1月2日判刑。

被告林布駿康在高等法院承認毆劫兩名醉客。（資料圖片）

被告林布駿康（LIMBU Jun-kang），25歲，任兼職清潔工，兩年前決定改用尼泊爾名。他承認在2017年11月12日和17日凌晨，在中環威靈頓街行劫兩名男子1,300元和420元。

常在街找人對戰現暴力傾向

法官早前為被告索精神、心理和背景報告，報告顯示被告患有自閉症、發展障礙，但現時情況穩定，少時曾遭父母體罰，求學時被欺凌及以暴力對待。受同習泰拳的朋友慫恿，2016年開始在街頭找人對戰，以換得認同感，同時亦令他出現暴力傾向。

以為毆打非禮疑犯可以「洗底」

辯方指，在第一次行劫中，事主的一名女伴向被告稱，數天前曾遭事主非禮，由於被告亦有非禮案底，認為透過毆打同樣犯下非禮罪的事主，可令自己「洗底」，及像英雄般伸張正義，故才犯下第一宗劫案。

曾是「YouTuber」影片10萬人觀看

辯方又稱，被告曾是一名「YouTuber」，常載上他在尖沙咀及將軍澳當街載歌載舞的片段，吸引達10萬人觀看。據了解，被告受網絡紅人龍心的影響下，才學他拍片及上載到YouTube。辯方冀法庭考慮被告的特殊情況予以寬待。

官直言更想看被告的壞朋友受審

法官直指，本案情節嚴重，但比起看到被告在法庭候判，寧願看到慫恿被告與他人對戰的壞朋友在法庭受審，雖然被告已知錯，但法庭必須判處阻嚇性刑罰。由於法官需時考慮判刑，故押後案件至明年1月2日。

案件編號： HCCC 159/2018