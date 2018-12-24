新世界獲頒2018亞洲最佳發展商　SKYPARK膺港澳最佳綜合開發項目

新世界集團於第八屆PropertyGuru Asia Property Awards總決賽中， 囊括包括亞洲最佳發展商等多個獎項，其中榮獲香港及澳門區最佳綜合性開發項目的SKYPARK，新世界指項目是宣揚一種追求與自然及周邊社區連繫所打造的嶄新模式，設計師以「Break the Wall」為設計中心，好讓住客隨意演繹及運用空間，創造出與周邊環境對比強烈的透視空間，讓住戶雖居住於鬧市之中卻可擁有專屬的寧靜環境，與身邊人進行真正互動，徹底顛覆大眾對居住在現代都市的想像。 第八届PropertyGuru Asia Property Awards年度總決賽上月於泰國曼谷舉行。來自15個國家及地區的地產發展商競逐最高榮譽及多個獎項，有超過500名賓客到場參與。當日共頒發了22個亞洲獎項，表揚區內最優質地產發展項目。

新世界集團榮獲2018亞洲最佳發展商。(新世界提供)

新世界在眾多區內發展商中脫穎而出，成為本年度亞洲及香港及澳門區最佳發展商，勇奪5個亞洲獎座、香港及澳門區7個獎座及4個優異獎。

另一個住宅項目「傲瀧MOUNT PAVILIA」，在今次比賽囊括香港及澳門區最佳低密度發展項目、最佳綠色發展項目及最佳低密度項目建築設計多個獎項。新世界指，傲瀧雕塑公園邀請了多位國際雕塑家，以「Home and Family」爲主題，攜手打造的主題式雕塑公園，帶動住客每天與藝術互動。傲瀧又融入一系列綠色生活設施，包括太陽能街燈、魚菜共生及回收水灌溉等，提供再生能源及為社區創建綠色未來。