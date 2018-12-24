李國章續任港大校委會主席　學生會發動公投要求提委會加學生代表

港大校委會主席李國章本月中獲特首林鄭月娥委任再掌校委會三年，隨即引起校內反彈，繼港大學生會聯院會早前發聲明強烈反對有關任命，呼籲李「退位讓賢」後，學生會決定發動公投，要求改善校委會主席的任命機制，即向特首提議主席人選的顧問委員會應包括至少一個學生席位，任命過程亦應諮詢學生。公投將於明年1月28日至2月1日舉行。

特首林鄭月娥再度委任李國章為香港大學校務委員會主席。（資料圖片）

去年設「校委會主席人選顧問委員會」

港大去年新成立「校委會主席人選顧問委員會」，負責就校委會主席人選向兼任港大校監的特首提出建議，再由特首決定任命。學生會會長黃程鋒表示，李國章在學生反對聲音下，仍獲續任為校委會主席，反映校方雖然增設顧問委員會，但最終只是「整色整水」，無意聽取學生及教師聲音。

學生會評議會昨日通過建議，將於明年周年大選舉行公投，公投議案為校委會主席之任命組織應包括至少一個學生席位，並應在任命過程中諮詢學生。他指，學生會於2015年已舉辦過公投，通過要求校委會必須由教師職員及學生接受的人選出任，3年後再就議題發起公投，期望讓校方明確知道，「點樣選校委會主席，先係學生所接受嘅人選。」

全民投票是學生會最高的權力架構，議案若要獲得通過，先要有一成基本會員投贊成票、即有約1,600票才獲得通過，亦要符合兩個條件，包括贊成票要多過反對票、贊成和反對票的總和要多過棄權票。