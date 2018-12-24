【退伍軍人病】將軍澳天晉IIIA三住戶中招　感染源頭仍未找到

將軍澳天晉IIIA早前接連有三名住客染上退伍軍人病，衞生防護中心今日（24日）公布屋苑水樣本及環境樣本化驗結果，顯示天晉IIIA主入口噴水池及2和3座之間的瀑布、1至3座的供水水箱、屋苑會所相關設施，以及屋苑附近的冷卻塔的樣本，均對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陰性反應，當局現階段未確定個能案的感染源頭。 而在本月16日至22日期間，本港新增多一宗社區感染的退伍軍人病個案，患者是住在大埔林村大陽輋的51歲女病人，本身有長期病患。

天晉IIIA的水池早前被懷疑是病人感染源頭之一。（資料圖片）

噴水池等化驗結果全呈陰性

將軍澳屋苑「天晉IIIA」期有三名住戶感染退伍軍人病，三人的基因序列相同，對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型菌株呈陽性反應。衞生防護中心聯同屋苑物業管理公司及機電工程署到天晉IIIA屋苑及附近進行流行病學調查，並從天晉IIIA主入口噴水池及2和3座之間的瀑布、1至3座的供水水箱、屋苑會所相關設施，以及屋苑附近的冷卻塔，採集相關水樣本及環境樣本作化驗。

化驗結果顯示，有關的水樣本及環境樣本均對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陰性反應，現階段未能確定個案的感染源頭。中心發言人續指，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，並存活在不同水源環境。

今年已有逾百宗個案 近三年最多

中心發言人又公布，在12月16至22日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案。個案中的51歲女病人有長期病患，居於大埔林村大陽輋。

截至12月22日，2018年錄得104宗退伍軍人病個案，而2017年及2016年分別有72宗及75宗。

衞生防護中心公布，現階段未查到天晉IIIA的感染源頭。（資料圖片）

中心發言人提醒市民，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，若供水系統保養欠佳導致積水貯存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等，也可能增加患病風險。



由於退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。