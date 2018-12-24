【元旦加價】大欖隧道加近一成　私家車及的士加至$48

撰文：李慧妍
最後更新日期：
駕車人士要注意，大欖隧道將由明年1月 1日元旦起，調整各類型車種的實際收費，加幅由8%至10%不等。當中電單車及單層巴士，收費分別由現時20元和130元 ，加價1成至22元及143元；私家車及的士則由現時的44元，加價8%至48元。小巴收費維持100元不變。
負責大欖隧道建造及營運的三號幹線（郊野公園段）有限公司表示，截至2018年7月底的財政年度，公司仍有約13億元未償還貸款，加上今年營運成本及工資等上漲，需改善收入以維持穩健營運。
大欖隧道將於明年1月 1日期，調整各類型車種的收費。（資料圖片）
三項優惠計劃繼續推行
營運公司今（24日）公布，對大欖隧道的8類車輛，將於元旦日起調整收費。其中，全日無載客的士的收費，將由現時10元調整至15元，不過三項優惠計劃包括「全日無載客的士（吉的）$15優惠」、「全日吉架貨櫃車$25優惠」及「午夜重型貨車及掛接式貨櫃車$25優惠」，將會繼續推行。
營運公司表示，30年專營期已過了一半，但截至今年7月底，尚有13億元未償還貸款，故須改善收入以償還欠款及在餘下7年專營期維持穩健營運。
|分類
|車輛
|現行收費（元）
|1月1日起生效收費（元）
|實際加費（元）
|加幅
|1
|電單車
|20
|22
|2
|10%
|2
|私家車、的士
|44
|48
|4
|8%
|3
|私家 / 公共小巴
|100
|100
|0
|0
|4
|輕型貨車（不超逾5.5噸）
|45
|49
|4
|8%
|5
|中型貨車（5.5噸以上但不超逾24噸）
|50
|55
|5
|9%
|6
|重型貨車（24噸以上）
|55
|60
|5
|9%
|7
|單層巴士
|130
|143
|13
|10%
|8
|雙層巴士
|153
|168
|15
|9.8%
|分類4-6的車輛，首兩條以上的每條額外車軸
|免費
|免費
*資料來源：三號幹線（郊野公園段）有限公司