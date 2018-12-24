【元旦加價】大欖隧道加近一成　私家車及的士加至$48

駕車人士要注意，大欖隧道將由明年1月 1日元旦起，調整各類型車種的實際收費，加幅由8%至10%不等。當中電單車及單層巴士，收費分別由現時20元和130元 ，加價1成至22元及143元；私家車及的士則由現時的44元，加價8%至48元。小巴收費維持100元不變。 負責大欖隧道建造及營運的三號幹線（郊野公園段）有限公司表示，截至2018年7月底的財政年度，公司仍有約13億元未償還貸款，加上今年營運成本及工資等上漲，需改善收入以維持穩健營運。

大欖隧道將於明年1月 1日期，調整各類型車種的收費。（資料圖片）

三項優惠計劃繼續推行

營運公司今（24日）公布，對大欖隧道的8類車輛，將於元旦日起調整收費。其中，全日無載客的士的收費，將由現時10元調整至15元，不過三項優惠計劃包括「全日無載客的士（吉的）$15優惠」、「全日吉架貨櫃車$25優惠」及「午夜重型貨車及掛接式貨櫃車$25優惠」，將會繼續推行。

營運公司表示，30年專營期已過了一半，但截至今年7月底，尚有13億元未償還貸款，故須改善收入以償還欠款及在餘下7年專營期維持穩健營運。