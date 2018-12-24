【綠置居2018】周五接受申請　第二日派表累計派1.08萬份

綠置居恆常化後首個項目長沙灣荔枝角道麗翠苑，於上周五（21日）首日派發申請表，至今派表已有兩個工作天，並將於周五（28日）至明年1月10日接受市民遞交申請表。 房委會指出，現時已累計派出約共1.08萬份表格，約有7,700人次到訪觀塘建生廣場客務中心，參觀建築模型和展出的資訊。

麗翠苑位於長沙灣，為新一期綠置居項目。（資料圖片／王海圖攝）

推售麗翠苑2545個單位

房委會指出，截至今日下午五時，位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處，至今已累計派出約共10800份申請表，並累計約有7700人次到訪客務中心參觀建築模型和展出的資訊。

不過，房委會指出，由於派發申請表的地點眾多、申請表亦可於網上下載，在簡化申請安排下，「居屋2018」有效但未能成功購買居屋單位的綠表申請者，亦無需就綠置居重新遞交申請，故上述數目僅部分數字。

今期綠置居將推出預售位於長沙灣荔枝角道麗翠苑第一至第四座位共2,545個單位。單位售價由932,500元至3,062,100元不等。

截止申請時間明年1月10日晚上7時

綠置居銷售小組位於九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓（近港鐵觀塘站B3出口）。多條公共巴士線路亦可到達開源道或觀塘碼頭巴士總站（建生廣場對面）。而售樓資料簡介亦會上載到房委會的指定網站，而申請表和申請須知的電子版本也可從房委會／房屋署網頁（www.housingauthority.gov.hk/gsh/2018）瀏覽和下載。

綠置居銷售小組截止接受申請表時間為明年1月10日晚上7時。位於樂富房委會客務中心的居屋銷售小組不會再收集「綠置居」的申請表。申請表在指定申請日期以外遞交恕不受理。今期綠置居攪珠預計在明年2月進行，3月開始邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。