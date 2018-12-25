大口環兒童醫院辦聖誕派對　病童願望當廚師　想收有機蔬菜禮物

聖誕佳節普天同慶，為了令一班受病魔影響的病童感受到節日的喜悅氣氛，大口環根德公爵夫人兒童醫院今日（25日）舉行聖誕大派對。 12歲的梓培今年首次參加大口環根德公爵夫人兒童醫院聖誕派對，他希望將來能成為一名出色的廚師。

聖誕老人到大口環兒童醫院，與病童、家屬歡度聖誕節。今年約有60位兒童病人參與聖誕派對。（林若勤攝）

派對由聖誕老人及巡遊隊伍打響頭炮，隨後更有聖誕老人派發聖誕禮物，場面熱鬧。逾200名義工，包括醫護人員、亞洲動物基金狗醫生、香港創新扶輪社、民安隊少年隊花式單車表演隊及小鼓隊等團隊參與活動。今年約有60個兒童病人參與活動。

今年4歲的晞佑(左)和12歲的梓培(右)到大口環根德公爵夫人兒童醫院參加聖誕派對。（林若勤攝）

病童患亞歷山大症 望將來成為廚師

今年12歲的梓培，患有罕見的亞歷山大症，病徵為漸進性肌肉無力。梓培在今年7月接受骨科脊椎融合手術，7月底至10月中在大口環根德公爵夫人兒童醫院住院，現時仍需每周到院接受職業治療。

梓培今年的聖誕願望是將來能成為一名出色的廚師。他解釋，因為祖父是一名廚師，而爸爸亦得到祖父的真傳，故希望將來亦能做出美食的廚師。他最想收到的聖誕禮物是有機蔬菜，因身體較虛弱且受便秘困擾，故希望進食更多的有機蔬菜。

聖誕老人到大口環兒童醫院，與病童、家屬歡度聖誕節。（林若勤攝）

病童爸爸：最重要不放棄

今年4歲、患有發展性髖臼發育不良的晞佑，19個月大就轉介到大口環根德公爵夫人兒童醫院治療雙側髖臼脫位，曾多次接受雙側髖臼復位手術。目前仍需要穿著髖部人字形支架以穩固手術部位。

問及聖誕願望，晞佑希望能走路及上學。面對晞佑的疾病，晞佑爸爸白先生指「面對困難一點也不容易。」初時晞佑接受治療時亦會有情緒，但最重要是保持正面態度，「最重要不要放棄，放棄了就沒有機會。」白先生亦指，以往在醫院有很多醫護人員都很關心晞佑，令小朋友有歸屬感。白先生亦指，聖誕佳節十分溫暖，「最重要一家人齊齊整整。」面對困難，只要「心裡面有愛，就有出路。」



醫護人員扮聖誕老人 盼病童健康開心



首次扮演聖誕老人的何姑娘，今年自動請纓扮演聖誕老人。她表示，今次用第二個身份和小朋友互動，能名正言順和他們玩，希望小朋友能開開心心，身體健康。

大口環根德公爵夫人兒童醫院現時為全港兒童病人提供專科服務，接收患有嚴重疾病的兒童病人；不少病童在聖誕節亦無法外出，仍需住院。而今年是大口環根德公爵夫人兒童醫院連續第50年為病童舉辦聖誕派對。