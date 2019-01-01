【長者就業】迪士尼撤60歲退休限制　59歲老臣子續與女兒做同事

香港迪士尼開幕至今已13年，作為「老臣子」之一的樂園服務部組長馮少蓮（59歲），眼看今年將屆滿迪士尼設定60歲的退休年齡，原本對「被退休」感到擔憂。然而，園方由2019年元旦起取消退休年齡限制，60歲後可以長工身分繼續現有工作，並保留退休福利。新政策令她得以留任，馮少蓮對此感到高興，揚言只要身體狀況許可，「能夠做就一直繼續做落去」，與同樣在迪士尼工作的女兒和女婿繼續一起分享工作趣事。

撤60歲退休限制 年長員工可選擇留任

迪士尼方面表示，2019年元旦起推行全新的退休制度，旨在為提升員工福利，提倡平等工作機會，園方將取消原有的60歲退休年齡限制，非固定期限合約的演藝人員，可以選擇繼續現有合約，並保留獲取退休福利的資格。

據統計，香港迪士尼逾7,000名員工之中，現時約130名年屆60歲或以上、一年合約的員工受惠新政策，預計未來5年原約430名原本「夠鐘退休」的員工，可以選擇留任。

馮少蓮負責清潔工作，開迪士尼工作13年，由二級款侍專員晉升至組長。（香港迪士尼提供圖片）

服務部組長Eleanor盼留低 毋須面對年老失業壓力

59歲的馮少蓮（洋名Eleanor）是迪士尼新退休政策受惠者，她早年曾在老人院任職，2005年迪士尼開幕時就已加入，可算是「老臣子」之一，她負責清潔工作，13年來憑著努力和經驗，由二級款侍專員晉升至樂園服務部組長。

在舊制之下，快將「登六」的馮少蓮，本來要按規定退休，除了要離開服務多年的工作崗位、離開一班合作多年有如家人的同事，亦擔心老年人再就業相當困難，「被退休」恐面對經濟壓力，令她十分擔憂。

幸而，迪士尼推出的新政策，本身就沒有打算退休的她，可以繼續在熟悉的環境工作，希望自己身體許可下「能夠做就一直繼續做落去」。她認為新政策可以令有工作能力的長者繼續自力更生，毋須面對年老失業壓力，享有和年輕人一樣的平等工作機會。

在新的退休安排之下，馮少蓮可以選擇繼續留任，繼續和女兒、女婿做同事。（香港迪士尼提供圖片）

同名少女13年來年年探望 Eleanor倍感窩心

而作為打工仔，不少人都期待放假多過上班、希望快點退休「唔駛做」。但馮少蓮至今仍每日充滿上班動力，更因而感染女兒及女婿加入迪士尼酒店工作，更有時會一起收工吃飯，分享工作點滴及生活趣事。

她認為迪士尼著重互相尊重及主動溝通，員工有專用名牌，賓客亦容易記得他們，她笑言一位同樣叫做Eleanor的17歲少女，原來由4歲開始，13年來每年都入園探望她，令她倍感窩心。在新的退休安排之下，馮少蓮可以選擇繼續留任，繼續和女兒、女婿做同事。

迪士尼樂園服務部經理郭志亮表示，樂園服務部160名員工之中，有16位同事如馮少蓮一樣，本來到退休年齡後就要轉簽一年制合約，但新制下可繼續以長工形式聘用。而他的經驗所得，年輕員工和年長員工的工作表現沒太大分別，而年長員工人生經驗豐富，更可協助培訓新同事。園方亦引入了無線吸塵機、無線手提吹風機等較輕便的工具，協助年長員工提升工作效率、減低受傷機會。

迪士尼樂園服務部經理郭志亮指，年輕員工和年長員工的工作表現沒太大分別，而年長員工人生經驗豐富，更可協助培訓新同事。（香港迪士尼提供圖片）

大廚盼以老帶新 避免青黃不接

除了馮少蓮之外，迪士尼餐飲部行政中廚梁樹華（58歲）同樣在迪士尼工作13年，也是樂園的老臣子，目前迪士尼中菜部約90名員工，有六成由開幕合作至今，默契十足，當中約4人已過退休年齡，連同梁樹華在內，有4人本來也是「登六部隊」，在舊制下將屆退休之齡。他原本也「疊埋心水」2年後要退休離開樂園，但「根本唔捨得退落嚟」，加上仍有工作能力，因此甚至想過離任後開餐廳，繼續工作。

而在新的退休安排之下，梁樹華可以留任與一眾合作多年的兄弟繼續拍住上。他直言，新政策令一眾資深同事很高興，毋須再面對「被退休」壓力，可以安心在一個熟悉又開心的環境工作，發揮所長；而資深員工亦能夠善用經驗「以老帶新」，不會造成青黃不接的斷層情況。