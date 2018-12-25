消防處新多功能套裝設計流出　拯救專隊及救護員或換新裝

消防及救護團隊或有一套新制服。消防處一直研究為消防員和救護員提供新多功能套裝，最近有初步設計，分別以鮮紅色和橙紅色為套裝主色；套裝附有可收納式帽，有袋專供放無線電裝備；為應對本港高溫天氣，兩邊腋下和背部都有通風設計。 消防員多功能套裝並非進入火場的新制服，而是供攀山拯救專隊和高空拯救專隊穿着，他們主要在行山意外或企跳事件出動。最終會否落實，據悉仍待消防處管理層決定。

根據研究文件，多功能套裝分為兩套，背部印有反光「消HKFS防」或「救護 Ambulance」字樣。消防多功能套裝為鮮紅色，而救護多功能套裝則為橙紅色，除此之後，其他設計相同。

上衣備有可裝拆式保暖內膽，配有不可拆除的可收納式帽；但為應付香港高溫天氣，兩邊腋下設有拉鍊通風位，背部也設有通風網口，幫助有需時可散熱。另外左右胸前位置設有口袋供屬員存放輕巧個人物品，左邊手臂又設有筆袋，左邊上衣內側設有袋供屬員存放無線電，而手踭位置就設有保護墊。

另外，多功能套裝的長褲就備有可裝拆式吊帶；兩邊膝蓋位置設有保護墊；兩邊褲前近大腿位置亦設有袋口供屬員存放個人物品。

多功能套裝上衣設計特色 (i) 備有可收納式帽（不可拆除），可調節帽之大小以供佩帶頭盔使用； (ii) 內衣領位置加設深色較滑身物料； (iii) 左右胸前位置設有口袋供屬員存放輕巧個人物品； (iv) 左邊手臂設有筆袋； (v) 左邊上衣內側設有袋供屬員存放無線電； (vi) 左胸前設有無線電袋口及扣供擺放無線電咪頭； (vii) 兩邊腋下設有拉鍊通風位； (viii) 手踭位置設有保護墊； (ix) 袖口備有橡筋以提供彈性設計； (x) 兩側近衫腳位置均備有拉鍊側縫以配合工作需要； (xi) 兩側衫腳設橡筋帶以便調校鬆緊； (xii) 備有反光帶及背部印有反光「消HKFS防」或「救護Ambulance」的字樣； (xiii) 背部設有通風網口；及 (xiv) 備有可裝拆式保暖內膽。

救護員的多功能套裝仍以橙紅色為主，最顯著分別是長褲也改用同色設計。（資料圖片）