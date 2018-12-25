消防處新多功能套裝設計流出　拯救專隊及救護員或換新裝

消防及救護團隊或有一套新制服。消防處一直研究為消防員和救護員提供新多功能套裝，最近有初步設計，分別以鮮紅色和橙紅色為套裝主色；套裝附有可收納式帽，有袋專供放無線電裝備；為應對本港高溫天氣，兩邊腋下和背部都有通風設計。
消防員多功能套裝並非進入火場的新制服，而是供攀山拯救專隊和高空拯救專隊穿着，他們主要在行山意外或企跳事件出動。最終會否落實，據悉仍待消防處管理層決定。
根據研究文件，多功能套裝分為兩套，背部印有反光「消HKFS防」或「救護 Ambulance」字樣。消防多功能套裝為鮮紅色，而救護多功能套裝則為橙紅色，除此之後，其他設計相同。
上衣備有可裝拆式保暖內膽，配有不可拆除的可收納式帽；但為應付香港高溫天氣，兩邊腋下設有拉鍊通風位，背部也設有通風網口，幫助有需時可散熱。另外左右胸前位置設有口袋供屬員存放輕巧個人物品，左邊手臂又設有筆袋，左邊上衣內側設有袋供屬員存放無線電，而手踭位置就設有保護墊。
另外，多功能套裝的長褲就備有可裝拆式吊帶；兩邊膝蓋位置設有保護墊；兩邊褲前近大腿位置亦設有袋口供屬員存放個人物品。
多功能套裝上衣設計特色
(i) 備有可收納式帽（不可拆除），可調節帽之大小以供佩帶頭盔使用；
(ii) 內衣領位置加設深色較滑身物料；
(iii) 左右胸前位置設有口袋供屬員存放輕巧個人物品；
(iv) 左邊手臂設有筆袋；
(v) 左邊上衣內側設有袋供屬員存放無線電；
(vi) 左胸前設有無線電袋口及扣供擺放無線電咪頭；
(vii) 兩邊腋下設有拉鍊通風位；
(viii) 手踭位置設有保護墊；
(ix) 袖口備有橡筋以提供彈性設計；
(x) 兩側近衫腳位置均備有拉鍊側縫以配合工作需要；
(xi) 兩側衫腳設橡筋帶以便調校鬆緊；
(xii) 備有反光帶及背部印有反光「消HKFS防」或「救護Ambulance」的字樣；
(xiii) 背部設有通風網口；及
(xiv) 備有可裝拆式保暖內膽。
救護員的多功能套裝仍以橙紅色為主，最顯著分別是長褲也改用同色設計。（資料圖片）
多功能套裝長褲設計特色
(i) 褲頭備有可裝拆式吊帶；
(ii) 褲頭備有橡筋及魔術貼以便調校鬆緊；
(iii) 兩側褲腳均備有拉鍊側縫以配合工作需要；
(iv) 兩邊膝蓋位置設有保護墊；
(v) 兩邊褲前近大腿位置設有袋口供屬員存放個人物品；及
(vi) 褲腳位置備有橡筋及魔術貼以提供彈性設計。