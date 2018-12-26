【童黨打劫】47歲婦涉教唆5童打劫　今提堂一度落淚　年初四再訊

深水埗一名任地盤散工的母親，疑教唆兒子及其4名朋友行劫犯案，6人於前日平安夜（24日）被捕。被捕女子被控2項協助及教唆搶劫罪，案件今日（26日）於東區法院提堂，被告一度在庭上落淚。裁判官將案件押後到明年2月8日再訊，以待警方繼續調查，期間被告需繼續還押；其餘5名涉案少年則已保釋候查。

47歲被告周愛秀（右）被控兩項「協助及教唆搶劫罪」。（林若勤攝）

47歲被告周愛秀被控2項「協助及教唆搶劫罪」。被告今出庭時表示明白2項控罪，並在庭上一度落淚。控方申請被告毋須答辯，案件押後到明年2月8日（農曆年初四）於西九龍裁判法院再訊，待警方作進一步調查，包括就受害人的腰包及手袋進行指紋校對及等待DNA的調查結果。

申請保釋被拒



裁判官指案情嚴重，拒絕辯方申請保釋，裁判官遂把案件押後至明年2月8日再訊，期間被告需還押看管。

第一項控罪指，被告周愛秀被控於本月16日在深水埗福華街91號5樓樓梯間，協助及教唆4人搶劫姓陸婦人，並劫去現金港幣8000元及人民幣500元。

第二項控罪指，被告周愛秀被控於本月17日，於深水埗北河街181至183號富匯居地下外協助及教唆2人，以及3名不知名的中國男子搶劫55歲姓何婦人，事件中沒有財物損失。

案情指，本月16日凌晨一名56歲姓陸中年婦擬返回深水埗福華街住所時，在梯間被尾隨的4名童黨從後掩口及箍頸，繼而奪去8,000港元及500元人民幣（即約568港元）。

及至翌日（17日）凌晨零時許，55歲姓何中年婦途經北河街181號對開行人隧道時，5名童黨以同一手法從後行劫，何婦曾掙扎及呼救，之後失平衡跌倒撞傷腰部，5名賊人見事敗立即四散逃去，何婦被送往明愛醫院治理。

後經警方連日追查，於平安夜（24日）在深水埗拘捕6名涉案疑人，分別為5名年齡介乎14至16歲的男童，及47歲中國藉女子周愛秀。警方初步調查相信，5名男童為朋友關係，47歲周愛秀為其中一名被捕人的母親，任職地盤散工，她涉嫌教唆兒子打劫雀友；據悉警方不排除她教唆童輩犯案。另外，5名被捕男童已獲准保釋候查，須於1月上旬向警方報到。

案件編號：ESCC 3159/2018