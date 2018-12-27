聖文德天主教小學聖誕聯歡推服務學習　校長：分享快樂　助人自助

聖誕節是普天同慶的節日，大部分中小學均會趁長假期前舉辦聖誕聯歡會，讓老師、學生一同慶祝。然而，聖文德天主教小學的學生，則趁聯歡會舉行服務學習，其中全體小四學生在上周五（21日），邀請了一眾長者到校園一同聯歡，除了為長者表演粵劇劇目外，亦藉機讓學生與長者溝通，分享生活小點滴。 校長張偉菁表示，天主教重視分享快樂，因此希望學生透過服務學習，將快樂帶給他人，助人自助；她指，過去曾有學生探訪獨居長者後，明言不會讓媽媽獨居。

聖文德天主教小學小四學生在聖誕聯歡會期間，邀請了長者到校園一同聯歡。（余俊亮攝）

聖文德天主教小學上周五舉行聖誕聯歡會，並邀請10多名長者到校，與小四學生一同慶祝；而學生們則將課堂期間學習的粵劇劇目，為長者作演出，隨後更親自下廚，為老友記預備午餐。

負責表演粵劇的詹同學說，自己是在生活指導課期間學習粵劇技巧，以前曾探訪過老人院，與老友記沒有溝通問題。文同學則負責烹飪蕃薯餅，經老友記投票，獲封成其中一名「小廚神」。

聖文德天主教小學小四學生在聖誕聯歡會期間，邀請了長者到校園一同聯歡。（余俊亮攝）

服務學習並非侷限於校內，李同學當天早上先到幼稚園表演舞蹈，隨後再返校與長者聯歡。

服務學習除探訪活動亦包括清潔課室

聖文德的聖誕服務學習政策已推行約10年，過往曾與失明、聾啞人士、智障人士及南亞裔學生一同聯歡。校長張偉菁接受《香港01》訪問時指出，每名學生在聖誕聯會當天，至少要進行2小時服務學習，當中低年級學生未必適合探訪活動，則以清潔課室、校園設施為服務學習內容。

聖文德學生在聖誕聯會當天，至少要進行2小時服務學習。（余俊亮攝）

服務學習背後，實際上亦包含天主教教義；張偉菁說，作為天主教學校，亦重視分享快樂，因此希望學生透過服務學習，將快樂帶給他人。

冀學生從服務學習 學懂助人自助

張偉菁解釋，服務學習有兩大目標，第一是讓學生明白服務對象的需要；第二，讓學生學懂助人自助，幫助他人的同時，自己亦能從中學習，「幫人不是一種『特權』，亦不應持施捨態度。」

校長張偉菁說：「幫人不是一種『特權』，亦不應持施捨態度。」（余俊亮攝）

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曾有學生探訪獨居長者後 誓言不會讓媽媽獨居

每當學生透過服務學習，有所得着時，校長張偉菁均感到十分高興。她憶述，某年學生上門探訪獨居長者，學生們對於服務對象的居住環境感到十分震撼，「其中一個學生回家後，跟她媽媽說『我絕對不會讓你獨居』。」

根據教育局資料，服務學習是一種學與教的理念與實踐方法，將社會服務融入課程中，讓學生透過籌劃、執行、反思和評估其服務經驗，從中學習及成長。服務學習是一種重視「服務」的「學習」，必須透過有計劃的服務活動及結構化的反思過程，促進學生發展及滿足社區需要。