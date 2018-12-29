【中一自行收生】1月3日起交表　9人爭1英中位　選校策略全面睇

2017/2019年度中學學位分配辦法已展開，有意安排子女參與中一自行分配學位的家長注意，若有心儀中學，必須填妥申請表，連同所需文件，並於2019年1月3日至17日遞交至學校。 按《香港01》早前按《申請中一自行分配學位手冊》統計，下學年全港的英中自行分配學額約5,100個，約9人爭1個英中學額；選校專家提醒，在「banding」以外，家長應留意心儀學校的自行分配學額數目，翻閱《中學概覽》，了解學校有否開辦子女有興趣的新高中科目。

教育局表示，家長選擇學校時應先對學校有充分的認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、收生準則及其發展和運作等。（資料圖片）

中一自行分配學位的申請不受地區限制，教育局提醒，家長選擇學校時應先對學校有充分的認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、收生準則及其發展和運作等，以衡量學校是否配合子女的能力、性向及興趣，從而作出適當的選擇。

教育局強調，在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長，亦不應向學校表明其選校意願。此外，家長亦切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。

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根據《香港01》早前統計，下學年全港的英中自行分配學額約5,100個， 2019/2020學年適齡學生人口約有5.5萬人，即約9人爭1個英中學額。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐建議，家長應徵詢小學老師及校長意見，估算子女的「banding」；其次需參考《中學概覽》，考慮住所往來心儀學校的交通時間，然後列出相對適宜的心儀學校名單。

林日豐提醒，家長及學生應想得更長遠，目前政府資助的八大院校學士學額維持約1.5萬個，惟適齡學童人數相對減少，意味目前準備升中的學生，未來較易升讀大學。

前喇沙書院副校長、選校專家趙榮德則提醒，除了考慮子女的「banding」外，家長亦應留意心儀學校的自行分配學額數目，同時要翻閱《中學概覽》，了解相關學校有否開辦子女有興趣的新高中科目。