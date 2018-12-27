醫管局擴「覆配易」覆配藥物服務　東區醫院納入第二階段先導計劃

醫管局早於去年底起，逐步在威爾斯親王醫院和屯門醫院推行「覆配易」覆配藥物服務先導計劃。醫管局指出，今日起（27日）先導計劃會擴展至東區尤德夫人那打素醫院，料第二階段先導計劃可涵蓋約5,000名病人，未來亦會將計劃逐步推展至其他公立醫院。

醫管局指出，今日起（27日）「覆配易」先導計劃會擴展至東區尤德夫人那打素醫院。（資料圖片）

在「覆配易」計劃下，會將病人的藥物處方分成較少和容易處理的數量，而藥劑師會於病人覆配藥物前，重新檢視和確定病人的最新情況。

擴展至東區醫院

局方指出，現時於東區尤德夫人那打素醫院內科專科門診覆診、需服用多種藥物及覆診期相隔較長時間，例如超過16個星期的60歲或以上病人，會納入第二階段「覆配易」先導計劃的服務對象。

醫院會於病人下次覆診時，通知及發放列明覆配藥物日期的「免診領藥單」。病人於覆配藥物前的3至5日會收到電話或短訊提示。病人或其照顧者只需按日期帶同藥單到醫院24小時藥劑部的指定櫃枱，便可領取覆配藥物。

局方又說，若病人在覆配藥物前曾經入院、在多個專科就診或有需要更改處方，藥劑師會按需要透過電話或安排會面作出諮詢輔導。

料可涵蓋約5,000名病人

醫管局總藥劑師李詩詠指出，「覆配易」先導計劃第一階段已於威爾斯親王醫院和屯門醫院推行近一年，涵蓋大約兩萬名病人，病人普遍反應正面，預計第二階段先導計劃可涵蓋約5,000名病人。