女童尿褲子向父求助疑遭非禮　兩年後再遭強姦　父否認指控案開審

小六女生聲稱年僅8歲時因尿濕褲子，向父親求助，父親卻涉嫌把她按在床上，用下體磨擦她的下體數分鐘。她曾向母提及，但母親只是痛哭及離開了家。數年後，事主聲稱再遭父強姦6至7次，惟父卻指那是他們二人的秘密，著她不要告訴別人，否則「有人會捉爸B」。女童終向老師查問而揭發事件。然而任裝修工人的父親，卻堅稱從沒性侵親女，案件今（27日）在高等法院開審。

任裝修工人的44歲被告否認強姦及非禮仍讀小學的女兒。（資料圖片）

44歲被告，否認1項非禮和2項強姦罪，指他於2014年至2017年間，多番非禮及強姦他的親女兒，即本案女事主X。

母聽投訴痛哭離家

現年11歲的女事主X，就讀6年級，她去年與警方錄取的會面錄影中提到。她指於2014年的夏天，當時她就讀二或三年級，父母尚未離婚。她因「瀨尿」又未能拿到正晾曬的衣服，向被告求助。惟被告只叫她躺在床上，她當時未有穿上褲子，被告便用陽具摩擦她的下體2至3分鐘。

X坦言當時不知被告所做何事。而她1、2個月後在用膳時告訴母親，對方聽罷大怒並痛哭，之後離開住所，被告則吩咐X勿再把事件告知他人。

遭父抱入房強姦

女事主又稱於2016年7至8月間，被告把X抱入房間。他把口水吐在手搽在他的陽具後插入事主下體，並在她體內射精。X稱被強姦時曾反抗，腳踢被告並喊「唔要」，但不成功。

形容被告下體「短短地」

X指此類強姦事件共發生6、7次，被告都沒有使用避孕措施。而最後一次發生於2017年11月19日，被告要求X「今晚同我一齊瞓」，然後在房間人掀起X的上衣，咬其乳頭和舔耳朵。雖然X反抗，並喊：「走開，衰人。」但仍遭被告強姦，被告之後在體外射精。被問及被告陽具的樣子，X形容「肥嘟嘟，短短地，黑和灰色」。

被告指是二人的秘密

X又指，曾看到父母做相類的事。她認為母親離開後，被告向X發洩。而被告向X表示，此事為他們兩人之間的秘密，叮嚀X保密，若告知他人：「有人會捉爸B。」

控方案情開案陳詞補充，X於最後一次被強姦後兩天（2017年11月21日），其老師收到沒有署名的字條，查問：「我被爸爸迫性交，我該怎麼辦？會唔會生bb?」，老師最終確認是X寫紙條，校方遂報警。被告被捕後警誡下，否認性侵犯X。

案件下午繼續。

案件編號：HCCC208/2018