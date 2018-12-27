中電「全城過電」計劃　逾65萬住宅參與　四年省3,200萬度電

中電連續四年舉辦「全城過電」計劃，參與客戶每節省一度電，中電便捐出一度電，贈予有需要家庭。中電指出，推出至今已有逾65萬住宅客戶參與，節省近3,200萬度電，每年幫助二萬戶有需要家庭。

中華電力於今年的夏至和大暑舉辦「全城過電週」活動，鼓勵市民參與全城過 電計劃，節約家居用電。（中電提供）

「全城過電」計劃於2015年推出，參與客戶每節省一度電，中電便捐出一度電，贈予有需要家庭。中電指出，計劃每年幫助二萬戶有需要家庭，包括獨居及雙老長者、殘疾人士、劏房住戶等，每戶可獲港幣300元資助以減輕電費開支。

已捐出港幣2,400 萬元

中電說，「全城過電」計劃四年來累積節省近3,200萬度電，相等於7,300個家庭一年的用電量，並捐出港幣2,400萬元資助受惠家庭。

中電總裁蔣東強指出，過去四年來全城過電計劃舉行期間，每日平均最高氣溫超過攝氏31 度，但在酷熱下仍能獲近三分一住宅客戶參加，可見節能意識已日漸提高。

明年初推出「全城傳電」

中電又指，「全城傳電」將於明年1月推出，成功節省用電的客戶有機會獲得獎賞，更可揀選受資助的弱勢社群組別，由計劃捐助減輕其電費開支，預計每年可幫助約40,000戶有需要家庭，包括獨居及雙老長者、殘疾人士、低收入家庭及劏房住戶。