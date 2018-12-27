【副學士】自資專上教育報告建議保留　惟需區分與高級文憑定位

因應中學畢業生人數持續下降，部分自資院校面對收生不足。特首林鄭月娥於去年成立檢討自資專上教育專責小組，檢討自資專上教育的發展。 被指培育「掘頭進士」的副學士課程是留是去，專責小組於今日（27日）向政府提交報告，當中建議保留現時副學位（副學士及高級文憑課程）教育的雙軌制，但促區分兩類課程的定位，副學士主要應對升學，高級文憑目標則為投身工作或升讀專門學位課程。

自資專上教育專責小組今日向政府提交報告，建議保留現時副學位教育的雙軌制。（張嘉敏攝）

根據檢討自資專上教育專責小組自今年6月起至8月底進行公眾諮詢，並於今日向政府提叫最終檢討報告。報告內提及專責小組認為本港副學位課程對專上教育發展重要，故建議保留副學位教育的雙軌制，不過建議區分副學士及高級文憑的定位。當中副學士學位定位為準備學生升讀一般學位課程，而高級文憑則準備學生投身相關行業；而政府應切合市場需求，向成本較高的副學位課程提供財政支援。

報告內稱，若資助高年級的入學學額維持現有水平，自資院校應檢視副學士學位收生人數。而政府其後應集中研究調整副學位，尤其是高級文憑課程結構。

收生人數持續不達標 院校可被取消註冊

另外，報告建議參考規管資助大學的法例，檢討及修訂《專上學院條例》。當中開辦自資課程的院校，包括資助大學，一律納入統一規管制度。當中建議規管制度清楚列明私營院校註冊要求，認為當自資院校納入同一規管制度，由評審局統一進行質素保證工作。

若收生人數持續遠低於原定目標，便可視作取消註冊的考慮因素，但當局不應輕率取消註冊。