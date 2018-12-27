勞保新安排元旦起實施　保險業聯會：已經多番諮詢討論

《香港01》早前收到讀者報料，稱香港保險業聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，但質疑聯會未有充分諮詢商界意見，憂部分企業趕不及應付新要求，「打工仔」明年元旦起上班時或無勞保。 香港保險業聯會今日（27日）回覆指，是次推出的「統一僱員補償保險作業模式 － 申報僱員薪酬」，已經過多番諮詢和討論，過程中亦多次與經紀人代表組織磋商，又稱當市場充分明白統一作業模式的目的和方向後，無論僱主還是中介人都會發覺不難遵行。

香港保險業聯會或將於明年1月1日實施勞工保險新安排。（資料圖片）

需提交強積金供款紀錄及支薪證明

消息人士日前向《香港01》透露，聯會將於明年1月1日實施勞工保險新安排，所有續期及新生效僱員補償保險的保單，均須填妥及提供表格及證明文件，包括過往非強制提交的強積金供款紀錄及支薪證明，待保險公司批核生效。

保險業聯會指無改變僱員資料申報要求

聯會指出，按照現行勞工法例，僱主必須為僱員購買勞工保險。在購買勞保時僱主必須如實申報僱員資料；而訂立勞保合約或續保時，僱主應披露所需的重要事實，包括準確的僱員人數及其實際薪金資料，並須涵蓋所有僱員，不論其合約期或工作時數長短、全職或兼職、長工或臨時工、工作地點、工種或職位。

至於薪金資料的申報，則以相關期間的強積金供款紀錄、報稅紀錄或會計紀錄為準。聯會強調，僱員資料的申報要求並無改變。

曾經多番諮詢討論

聯會又說，是次推出「統一僱員補償保險作業模式 － 申報僱員薪酬」是經過多番諮詢和討論，過程中亦多次與經紀人代表組織磋商。

聯會相信，待市場充分明白統一作業模式的目的和方向後，不論是僱主還是中介人都會發覺不難遵行。