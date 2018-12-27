「BBS Super Fast」減肥藥含3種受管制毒藥　衞生署呼籲停用　

聖誕佳節大吃大喝易致肥，但若選擇服食減肥藥就要小心！衞生署今日（27日）呼籲市民切勿購買或服用一種名為「BBS Super Fast」的減肥產品，因為該產品被發現含有3種未標示受管制的西藥成分，包括禁藥「西布曲明」，服用後可能危害健康，甚至導致嚴重肝臟受損。

「BBS Super Fast」減肥藥含有未標示受管制的西藥成分，服用後可能危害健康。 （衞生署提供）

衞生署從市面取得「BBS Super Fast」產品樣本化驗，結果顯示，有關產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「西布曲明」、「氟西汀」及「奧利司他」。

衞生署指出，「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥能增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用；「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠；「奧利司他」則用於治療肥胖症，副作用包括急便、油便、排便次數增加、排便失禁、頭痛及腹痛，甚至可導致嚴重肝臟受損。有關調查仍繼續。

均衡飲食及適量運動可控制體重

衞生署呼籲已購買上述產品的市民應立即停止服用，並可於辦公時間內將有關產品交予灣仔胡忠大廈一八五六室衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署提醒，根據《條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，方可合法於市面售賣。第1部毒藥只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。衞生署發言人呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應使用來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、品質及效能均未獲保證。要控制體重，市民應注意均衡飲食及做適量運動。在服用藥物以減低體重前，應先諮詢醫護人員的意見。