焦慮症過來人創網上平台　助學童管理情緒防自殺　兩年1200人受惠

近年學童自殺問題備受關注，非牟利機構「無限潛能」聯同香港護理專科學院，自上學年於小學推行「青少年關愛計劃」先導計劃，透過網上網下平台，打破「唔想講畀人聽」的障礙，教育學童自助技巧，學習管理負面情緒，達至身心健康，並能助己助人、終身受用。 「無限潛能」創辦人張希寧走過12年焦慮症困擾，兩年來自費逾100萬元推動先導計劃，本學年有9間小學參與，受惠學童1,200人、家長2,400人。她期望籌募約1,500萬元，於未來三學年正式推行，將計劃擴展至100間學校。

心理學家張希寧創立「潛夢島」，協助學童及家長處理情緒壓力，預防學童自殺問題。（無限潛能提供圖片）

透過網上平台「潛夢島」 聆聽舒壓音樂

「青少年關愛計劃」自2017/2018學年推出先導計劃，首年有4間學校參與，共有約450名學童及900家長受惠。今年增至9間學校，共有約1,200名學童及2,400名家長參與。計劃在校園免費推行，透過校園身心健康網上平台「潛夢島」，供學生及家長自由登入使用，資源包括舒壓音樂、護理知識、健康食譜、英語學習、人際相處之道及壓力管理課程等；網下則有不同的講座及培訓工作坊，學童、家長及義共同參與。

張希寧表示，學童可以透過壓力管理課程，學習認知行為療法及正向心理學，學習自助技巧，例如透過呼吸練習舒緩緊張情緒，上學年約有120名學童完成課程，獲得證書，成為潛能小大使。

張希寧在30年前產後患上焦慮症，困擾12年，受到2006年天水圍倫常慘案觸動，於2007年開始根據美國相關研究編寫平台，並於2011年正式發表，2016年鑑於學童自殺問題嚴重，遂投入學童教育工作，推動「青少年關愛計劃」，志在「不要共為孩子鋪路，而要裝備他們步向人生路途」。

香港護理專科學院副院長李惠兒表示，2013至2016年學生自殺個案達71宗，其中38宗是中小學生，醫管局重視社康服務，但資源有限，要了解學童情緒壓力必須了建立信任關係，工作持續兩、三個月，青少年關愛計劃推行，可令兒童自小學習自助，預防自殺情況。香港護理專科學院目前參與講座及護理知識部分，將來14個間分科學院會支持計劃。

「無限潛能 - 青少年關愛計劃」分享會將於下周六（1月5日）在金鐘舉行，名額約200個，開放公眾參與。