【冬季流感】聖誕假期後急症室求診人次急增　達6215人次

本港整體流感活躍程度持續上升，上周季節性流感病毒陽性百分比為 10.49%，已逼近10.7% 的基線水平，醫院管理局行政總裁梁栢賢昨(27日)表示，預計未來兩星期將踏入流感高峰期。 醫管局公布昨天 公立醫院服務使用數字，顯示聖誕假期結束後，急症室全日首次求診人次急增至6,215人次，有1,003人次需轉入內科病房，同日內科病房佔用率平均達110%，只較前天的111%稍為下降，將軍澳醫院仍是最「逼爆」的病房，午夜時內科病床佔用率達125%，而基督教聯合醫院、伊利沙伯醫院的內科佔用率同為121%。

醫管局公布昨天(27日) 公立醫院服務使用數字，顯示聖誕假期結束後，急症室全日首次求診人次急增至6,215人次。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局公布昨日（27日）的公立醫院服務使用數據，全日有6,215急症室首次求診人次，較前一日的5,531 急升684人次，當中經急症室轉入內科的人次達1,003人次。

內科病房方面，將軍澳醫院佔用率仍是最高，午夜時內科病床佔用率高達125%，另外有3間醫院的佔用率均超過120%，基督教聯合醫院、伊利沙伯醫院為121%，而明愛醫院就是120%。

15間有提供內科病床服務的醫院當中，有13間的內科病房佔用率達到100%或以上。

而截止今日（28日）早上10時30分，威爾斯親王醫院及廣華醫院的急症室輪候時間均超過8小時，而北區醫院的病人求診亦需等候逾6小時。

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