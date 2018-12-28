運輸署今起放寬的士上落客限制 　業界：方便市民是好事

運輸署今（28日）宣布，永久放寬四個時段的士上落客限制，分別為上午8時至上午10時及下午5時至下午7時；上午8時至上午10時及下午5時至下午8時；上午7時至下午7時；及上午7時至下午8時。署方將在放寬的限制區路段，安裝「的士上落客除外」的輔助交通標誌，並給的士業界無須每年續領限制區許可證，工程預計在2021年完成。

運輸署今（28日）公布永久放寬的士上落客限制的措施。（資料圖片）

運輸署表示，今日起分階段永久放寬的士，在上午8時至上午10時及下午5時至下午7時；上午8時至上午10時及下午5時至下午8時；上午7時至下午7時；及上午7時至下午8時的時段，在車速限制為時速70公里或以下道路實施的所有指定限制區，即的士限制區除外的上落乘客限制。



署方會逐步在限制路段安裝「的士上落客除外」的輔助交通標誌，讓的士業界無須每年續領限制區許可證，預料2021年完成工程。而工程完成前，署方會繼續在每年一月下旬，向的士業界發出限制區許可證。



運輸署發言人表示，如司機出現不遵守規定的情況，令其他道路使用者受阻礙，政府在有需要時會考慮實施交通管制措施，包括在個別路段恢復設立的士限制區等。

汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，的士業界向政府爭取放寬上落客限制的訴求逾十年，認為目前再有放寬是「好事」，「市民、遊客未必清楚的士在哪個時段不能上、落客，會以為我們拒載，有些司機會鋌而走險接客，但換來罰單，要司機怎麼辦呢？」他續指，銅鑼灣崇光百貨外、廣東道的禁區時間改為朝7晚12，不利接載遊客，「希望之後限制時段可以放寬至12時。」