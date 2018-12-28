中環及灣仔繞道下月20日通車　政府強調滲水不影響隧道結構安全

政府今日（28日）突然宣布，耗資約360億元的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，將於2019年1月20日進行第一階段通車，繞道通車儀式將於下月19日在繞道隧道的中環出入口舉行。

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政府宣布，中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於明年1月20日 （星期日）通車。由於繞道西行線連接林士街天橋的道路接駁工程需要待繞道東行線通車後才可進行，故繞道將分兩個階段通車。

第一階段通車時，林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路的所有行車線將封閉，並進行接駁林士街天橋的工程，需時約一個月。屆時林士街天橋東行車輛可經繞道隧道東行及民寶街前往各區。

至於第二階段通車則未有實際日期，惟政府初步決定，屆時會開放完成接駁至林士街天橋西行的連接路段，達致繞道全面通車。

政府表示，涉及承建商正進行最後階段工作，如更換現有路牌以配合繞道通車。而路政署亦正與不同部門及機構（如隧道管理公司）為開通相關路段作好準備，包括進行相關演練工作。

至於曾被傳媒報道的滲水情況，政府強調繞道早前出現的滲水情況輕微，工程團隊已妥善處理所需的修補工作，重申有關情況不會影響繞道通車，亦不會影響隧道結構的完整性及安全。政府又解釋，繞道隧道在設計上容許有限度的滲漏，設計亦備有適當疏水設備將滲水排走。繞道通車儀式訂於明年1月19日在繞道隧道的中環出入口舉行；運輸署聯同路政署及相關部門會於稍後介紹兩個階段的具體通車安排。