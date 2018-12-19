中環灣仔繞道最快明年1月通車　滲水問題疑未解決路政署避答

斥資360億元興建的中環灣仔繞道，預計將分階段通車。中西區區議員指最快將於明年1月通車，但憂心繞道滲水未解決，並指路政署迴避有關情況。

根據區議會文件，中環灣仔繞道分為兩個階段通車。第一階段為繞道隧道通車（除繞道西行線尚需接駁林士街天橋的部分外），而第二階段則開放繞道西行線接駁林士街天橋部分。

第一階段通車：繞道隧道通車（除繞道西行線尚需接駁林士街天橋的部分外）。封閉林士街天橋東行下行斜路所有行車線並進 行接駁林士街天橋工程，需時約四星期。 （區議會文件）

不過，日前有報道指，中環灣仔繞道的銅鑼灣避風塘底的隧道段內，出現多處滲水。民主黨中西區區議員吳兆康回覆《香港01》指，區議會上眾議員都關心繞道滲水情況，惟路政署卻未有正面回答：「議員都追問有路政署有無驗到，但佢都迴避無答。」民主黨中西區區議員伍凱欣亦回覆稱，會上大家較關注滲水問題，但署方未有報告確實位置、滲漏狀況等。

第二階段通車：開放繞道西行線接駁林士街天橋部分。（區議會文件）

民建聯中西區區議員楊學明亦表示不會接受繞道在未解決滲水問題下開通：「滲水問題會影響行車安全，但路政署有無去驗滲水都無俾議員知。究竟啲水係咩原因滲出來？無答到。」另外，楊學明亦指海港大樓外的西行天橋將會拆掉，他提議將分隔線向北移，便可以增加多一條行車線，減少交通擠塞。

議員憂慮工程出現滲水問題會影響行車安全。（資料圖片）