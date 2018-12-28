恒基李家誠任城大校董　沈祖堯接替林超英任環運會主席

2019年將至，各個政府諮詢委員會及大專院校校董會都有一番新氣象。政府今日（28日）宣佈，委任恒基副主席李家誠於明年1月1日起出任香港城市大學校董會新成員，任期三年。此外，前香港大學副校長蘇彰德將接替林筱魯出掌古物諮詢委員會主席；前中文大學校長沈祖堯亦有新動向，將接替前天文台台長林超英出任環境運動委員會主席，兩人任期同樣兩年。

恒基副主席李家誠於明年元旦（1月1日）起出任香港城市大學校董會新成員。（資料圖片）

恒基副主席李家誠、「梁粉」牙醫陳建強 被委任為城大新校董會成員

政府今日（28日）刊憲，宣布有關城市大學校董會及顧問委員會成員的委任情況，其中恒基（0012）副主席李家誠；以及曾擔任前特首梁振英競選團隊的「梁粉」牙醫陳建強，均被委任為校董會新成員。至於港區全國人大代表、基本法推廣督導委員會成員張俊勇及工業家何稼楠則再獲委任為校董會成員，任期三年；而彭玉榮則再度出校董會司庫兼成員，任期兩年。

在顧問委員會成員方面，卓悅生活元素的聯席董事長暨領夢人范家輝、律師會前會長蔡克剛、有「磅秤大王」之稱的科技園公司主席查毅超、監警會宣傳及意見調查委員會主席劉文文、和富慈善基金創辦人李宗德、賭王何鴻燊二房長女何超瓊、商界女強人余皓媛，以及鄭慧慈，均獲新委任的城大顧問委員會成員，任期3年。上述校董會司庫、成員及顧問委員會成員之任期，同於下月1日（下周二）起生效。

前中大校長沈祖堯將於明年1月1日接替前天文台台林超英出任環境運動委員會成員。（資料圖片／歐嘉樂攝）

此外，前港大副校長獲委任為古諮會主席，新委員亦包括南豐發展有限公司董事總經理張添琳、珠海學院建築系主任朱海山、測量師學會前會長何鉅業、環保建築師葉頌文、是香港聖公會福利協會總幹事李正儀、前規劃署副署長李志苗、元朗區議員沈豪傑、楊詠珊和葉嘉明。上述委任按《古物及古蹟條例》（第53章）第17（1）條的規定作出，任期於2019年1月1日生效，為期兩年。

發展局局長黃偉綸對委任表示歡迎。他亦感謝即將離任的主席林筱魯及十名即將離任的成員過去在古諮會內卓越的工作。

另外，前中大校長沈祖堯將於明年1月1日接替前天文台台林超英出任環境運動委員會成員，任期至2020年12月31日止。