【幸福堂風波】台總公司求港分店全線結業　官怕影響大先把案押後

台式手炒黑糖珍珠奶茶「幸福堂」在港爆出商標糾紛，香港代理商先發制人入稟，要求禁台灣總公司在港以「幸福堂」名義另開公司。台灣總公司作出反擊，反要求禁制香港代理再使用「幸福堂」的名字和佈置。案件今(28日)在高院提訊時，法官明言至今為止，總公司一方的理據較強，但若批准其申請，即現時在港的「幸福堂」會全線結業，因此押後至下周三再處理，讓香港代理準備反對理由。

原告為總裁國際有限公司，即「幸福堂」的台灣總公司；被告分別為晨康國際有限公司和余毅龍。原告除申請臨時禁制令，亦要求禁止香港代理商經營相關業務。

官指原告理據較強

被告一方要求兩星期時間，以準備反對申請。被告指，雙方爭議如何詮譯案中的協議，又質疑原告在港是否有「商譽」(goodwill)。法官卻質疑若原告沒有「商譽」，為何被告與對方簽約，並以「台灣第一品牌」作宣傳，認為原告現時的理據較強。

原告反對將案押後處理，指被告早於上月底已入稟先興訴，被告的案情在其法庭文件中已很清楚。且被告於本年10月，在台灣循刑事途徑控告原告涉詐騙，惟在本港控告原告時，卻未有提及詐騙的指控。

望雙方考慮其他方法處理

法官指，原告現時的申請和申請簡易判決相似，決定先給被告時間提交書面的反對理由。法官又指，若本港「幸福堂」全線結業，對原告也會有影響，望雙方考慮以其他方法處理，又指若案件需進行審訊，可排期至2020年2月處理。

案件編號：HCA2962/2018