【流感疫苗】衞生署：停用流感疫苗通過品質檢驗　將恢復使用

早前台灣出現問題流感疫苗，當中部分受影響批次的疫苗進口本港，令衞生署一度叫停疫苗接種服務。 衞生署今日（28日）公布，早前暫停供應、由法國製造商賽諾菲安萬特生產的一批四價季節性流感疫苗樣本，通過政府認可化驗機構的無菌測試。 衞生署指，在確保疫苗貯存在合適的溫度下，可恢復使用有關批次的季節性流感疫苗。

早前醫管局曾宣布停止季節性流感疫苗接種。（資料圖片／盧翊銘攝）

受影響批次流感疫苗不含懸浮物

衞生署公布，自11月27日公布賽諾菲暫停供應該批次的四價季節性流感疫苗後，衞生署已隨即從疫苗供應商的貯存倉及衞生署診所抽取接近2,100支四價季節性流感疫苗樣本，當中包括約1,300支受影響批次及約800支其他批次的疫苗。檢驗結果顯示全部不含懸浮物，而政府化驗所早前就該批受影響批次及同一供應商其他批次四價季節性流感疫苗的樣本作出檢驗，結果亦顯示全部不含異物。

衞生署又指，收到賽諾菲就出事批次的流感疫苗在台灣發現含有白色「懸浮物」的調查報告，檢驗結果顯示有關白色「懸浮物」為惰性、無毒的纖維素。賽諾菲認為該批次的疫苗在品質、安全或功效並沒有受到影響。

衞生署稱，將恢復使用有關批次的季節性流感疫苗。（資料圖片）

將恢復使用有關批次的季節性流感疫苗

衞生署認為，沒有證據顯示供應到港的該批次疫苗因品質問題而不能使用，故署方會通知醫護界，在確保疫苗貯存在合適的溫度下，可恢復使用有關批次的季節性流感疫苗。而衞生署會繼續監察在香港供應的季節性流感疫苗的安全及品質，亦提醒醫護人員在接種季節性流感疫苗前應先目測檢查，以確保疫苗不會有異常狀況。

早前台灣出現問題流感疫苗，由賽諾菲生產的成人劑型疫苗顏色有異，及幼兒劑型疫苗內部有白色透明懸浮物。其後於11月再發現一批合共近44萬支的賽諾菲三價成人流感疫苗，抽驗的2萬支中發現4支有黑色懸浮物，同時8萬多支進口的四價自費疫苗中，亦發現9支有白色懸浮物。當中本港曾入口17.5萬劑同批次涉事四價疫苗，當中7.5萬劑已被使用。