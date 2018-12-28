新輕鐵購自內地　已運抵香港　預計2019年內投入服務

港鐵今日（28）表示，兩輛從內地購買的全新輕鐵列車，今日運抵港鐵屯門車廠。港鐵指，車身外觀設計承襲上一代，車廂內則安裝了經改良的LED照明系統，以及改進了扶手分佈，預計於明年內投入服務。

港鐵於2016年向內地的中車南京浦鎮車輛有限公司，採購40輛新輕鐵，其中兩輛今日運抵港鐵屯門車廠。（港鐵提供相片）

港鐵於2016年向內地的中車南京浦鎮車輛有限公司，採購40輛新輕鐵，其中30輛用以更換現有的輕鐵，其餘10輛則用作擴充車隊，令輕鐵數量於2023年，增至150輛。港鐵指，其餘新車將於明年至2023年間分批運抵香港。

外表方面，港鐵表示，新一代輕鐵的外觀及色調承襲上一代設計，車輛頭尾兩端外型線條鮮明；而駕駛室亦可為車長提供更廣闊的視野。車廂方面，則安裝了經改良的LED照明系統，加強空間感；並改進了扶手和吊環的分佈，期望為乘客帶來更佳乘車經驗。

港鐵：必須通過所有安全測試

港鐵稱，新車抵港前，已在製造商廠房接受連串測試及查驗，之後會再作進一步的測試。港鐵續指，所有新輕鐵必須通過所有安全及服務表現測試，並須獲相關政府部門審批，才可投入服務，預計新車於明年內投入運作。