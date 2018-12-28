短租官地租金過低　地政總署：用地乏發展潛力​　不宜與住宅比較

地政總署周四（27日）首度披露今年1月1日至10月底，以短期租約方式批出政府土地的資料，資料上載至「地理資訊地圖」，當中附有土地面積、每月租金等，但多數未有披露承租人資料。《香港01》發現，部分被租土地毗鄰名人豪宅，大多作私人花園、美化園藝之用，而呎租僅1.5元至4.6元不等。 地政總署今日（28日）回應稱，一直按既定機制考慮短期租約申請，包括作私人花園用途的短期租約申請，而在考慮申請時，申請人的背景並不是考慮條件之一。而市值租金的水平，由署方的專業測量師評估，不適宜與一般住宅用地的租金作直接比較。

地政總署披露今年1月1日至10月底，以短期租約方式批出政府土地的資料，資料上載至「地理資訊地圖」。（ 地政總署網頁截圖）

43公頃用作私人花園租約

地政總署稱，現時有效的短期租約合共約有5,500份，租地總面積共約2,500公頃。以土地面積計算，現時約九成的短期租約因應社會的各項需要而用作公共、社區及商業等用途，包括鐵路工程、建設公共房屋、停車場、社福等用途。當中僅1,950份為私人花園租約，共約43公頃，佔整體短期租約的總面積少於百分之二。

申請人的背景不是考慮條件

地政總署稱，一直按既定機制考慮短期租約申請，包括作私人花園用途的申請。涉及私人花園用途的短期租約申請必須符合一些基本條件，包括該政府土地的位置、地形、面積、規劃用途等因素，難以獨立出租給申請人以外的其他人士，以及該政府土地在短期內沒有其他用途。而考慮申請時，申請人的背景並不是考慮條件之一。

署方認為出租空置政府土地，一方面可以地盡其用，另一方面可節省管理這類空置土地所需的公帑。

《香港01》發現由賭王何鴻燊家族長房何超賢持有的淺水灣1號大屋，均被短租地包圍。（Google衛星圖）

用地缺乏發展潛力​ 不適宜與住宅租金比較

至於空置土地的租金，署方稱獲批的短期租約申請人須繳付市值租金，而水平由地政總署的專業測量師評估，會按土地用途、位置、地形、面積及供求等因素作出專業考慮。由於該等花園租約用地只作花園用途及發展潛力有限，其租金評估與一般住宅用地的租金評估不盡相同，亦不適宜作直接比較。

《香港01》抽查多份短期租約，發現有部分批租地毗鄰豪宅。

地政總署周四首度披露今年1月1日至10月底，以短期租約方式批出政府土地的資。《香港01》抽查部分短期租約，發現部分被租土地毗鄰名人豪宅，當中包括賭王何鴻燊家族長房何超賢、自由黨榮譽主席田北俊等。承租人租用約2,000平方呎至萬多呎土地，呎租僅1.5元至4.6元不等，地皮大多作私人花園、美化園藝之用，呎租遠低於本港劏房呎租中位數41.8元。