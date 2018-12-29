【交通津貼】免入息審查公共交通費用補貼計劃　明年元旦起實施

去年《施政報告》提出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，向每月交通費超過400元的市民，提供25%補貼，上限為300元，2019年1月1日正式開始實施。

「免入息審查公共交通費用補貼計劃」由元旦起正式開始實施。 （資料圖片）

指定紅色小巴、邨巴及員工巴士都適用

運輸署指，免入息審查的公共交通費用補貼計劃會於2019年1月1日起推行，市民每月的公共交通開支若超出400元，政府會為餘額提供25%的補貼，補貼金額以每月300元為上限。計劃涵蓋港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡、邨巴及員工巴士。獲准納入計劃的紅色小巴、街渡、邨巴及員工巴士路線，會在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上展示計劃的標誌。

獲准納入計劃的紅色小巴、街渡、邨巴及員工巴士路線，會在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上展示計劃的標誌。 （政府新聞處圖片）

運輸署指，每月補貼金額將按每張八達通所記錄的實際公共交通開支計算。一般而言，市民日常使用八達通支付計劃涵蓋的公共交通費用會被自動記錄，市民毋須預先登記，以八達通直接購買或編錄於八達通內的指定車船票費用，同樣會被自動記錄。

而以現金或八達通以外的任何支付方式購買的指定車船票，就須進行簡單登記，將相關費用與八達通紀錄掛鈎，以作計算計劃下公共交通開支總額及補貼金額之用。至於購買港鐵都會票、屯門－－南昌全日通、機場快線來回票、機場快線團體票、新渡輪假日來回票及港九小輪旗下月票及假日來回票的市民，則須透過設置於銷售相關車船票的港鐵站、輕鐵客務中心及渡輪碼頭的「指定車船票自助登記站」進行簡單登記。

購買港鐵都會票、屯門－－南昌全日通、新渡輪假日來回票等的市民，則須透過「指定車船票自助登記站」進行簡單登記。（政府新聞處圖片）

2月中可首次「嘟」補貼

運輸署發言人指，市民將可由2019年2月16日起領取一月份的公共交通費用補貼，屆時可透過在各個港鐵站、輕鐵客務中心及指定渡輪碼頭設置的「補貼領取站」，以及全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場的收銀處、八達通手機應用程式或八達通服務站，以八達通輕拍閱讀器，將補貼儲入八達通內。市民在每個月16日起，可以同樣方式領取上一個月的補貼，而領取每月補貼的限期為3個月。