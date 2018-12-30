【四電一腦】堆填區除夕起拒收　市民仍可棄垃圾站　工會憂惹爭執

「四電一腦」廢電器的處置牌照管制、進出口管制及指定廢物處置設施棄置禁令，將於明日除夕（31日）生效，屆時堆填區及其他指定廢物處置設施（例如廢物轉運站）將不再接收和處置廢電器。追溯上一步，若於食環署的垃圾站發現廢電器，會如何處理？食環署需通知知WEEE‧PARK營辦商歐綠保安排到場收集，而從8月至今，每月平均有600件 「四電一腦」棄於食環垃圾站。環保署指，市民把舊電器掉去垃圾站並不恰當，但不違法。 有食環署員工擔心，有關措施會加劇市民與前線員工的矛盾；亦有回收業畀憂慮不守法的清潔工人會將廢電器夾雜其他垃圾，直送堆填區。

每月有約600件四電一腦棄於食環署的垃圾站。（受訪者提供）

每月平均600件「四電一腦」棄垃圾站​

除夕開始，堆填區將不會接受「四電一腦」，但若把廢電器棄於上游的垃圾站卻不違法。環保署指，有關做法並不恰當，呼籲市民善用「四電一腦」計劃下的免費法定除舊服務，安排回收。雖然有回收服務，但食環署管工職系工會秘書劉偉德指出，自「四電一腦」生產者責任制於8月生效後，大部分垃圾站都有廢電器堆積，最常見是冷氣機和雪櫃。環保署亦承認，平均每月約有600件「四電一腦」由食環署轉介予歐綠保，但據食環署前線人員觀察所得，垃圾收集站棄置「四電一腦」的情況在計劃實施前後沒有顯著變化。

劉偉德表示，曾有前線清潔工人反映，由於部分廢電器配件不齊全，歐綠保拒收，只好長放垃圾站。若遇見市民棄置廢電器，前線員工會出面勸阻，但擔心會因此挑起爭執。

雪櫃是棄於垃圾站的「熱門」廢電器。（受訪者提供）

回收業界憂「四電一腦」混入其他垃圾棄置

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成擔心外判清潔工人未必按照指引，會將「四電一腦」混入其他垃圾棄置。「外判清潔工人有可能將廢電器混入其他垃圾，邊有人遂車遂車睇？如果畀管工見到，咪打電話叫歐綠保收，但更多時間睇唔到。」劉耀成又指，欠缺監管的鄉郊垃圾站最易成棄置「熱點」。

環保署提醒，市民現時購買「四電一腦」，可享有由銷售商提供的法定免費除舊服務。即使巿民沒有購買新的「四電一腦」，亦可通過回收熱線2676 8888預約政府指定營辦商的免費收集服務，營辦商在收到約一星期就可以上門回收舊件。如預約情況許可，營辦商可安排在更早的日期上門回收。