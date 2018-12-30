【四電一腦】舊雪櫃廢鐵僅值$30無肉食　無政府補貼回收商拒收

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃實施了四個多月，暫時有8個回收商已申請牌照處理受管制電器，《香港01》統計相關回收商所接收的廢電器發現，只有港府邀請的唯一上門回收商「歐綠保」會接收低價值的冷氣及雪櫃。 有回收商坦言，雪櫃的金屬最多只能賣30元，無意沾手。其他廢電器的回收量不足時，就會從海外進口已處理的電腦膠殼碎片，拉粒後轉售內地。業界形容局面正慢慢惡化，促請環保署提供補貼予其他回收商。環保署就指，會留意巿場的發展情況，確保香港整體有足夠處理能力，配合計劃實施。

冷氣機和雪櫃是「不受歡迎」的廢電器，只有歐綠保接收。（資料圖片／吳煒豪攝）

另七間只集中接收「一腦」

「四電一腦」涵蓋冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器，種類廣泛，但並非樣樣電器都「有肉食」、受歡迎。《香港01》統計市面8個持牌回收商所集的廢電器，除了歐綠保必須履行合約，上門接收所有「四電一腦」外，其餘7個回收商都只集中接收電腦。冷氣機和雪櫃成為冷門，無人問津；其次是洗衣機，只有歐綠保和另一回收商願意接收。

回收商轉型 添器材力攻塑膠拉粒

持牌回收商之一的科域國際有限公司會接收電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器，但數量需在5部或以上，才會提供免費上門回收服務。若數量不足，市民需支付運費。記者以市民身份再向其他6間回收商查詢，全部都需達一定數量才可免費上門回收。

董事簡榮祥指，自8月起，廢電器的回收量約增加兩成，但明言無意沾手低回收價值的雪櫃、洗衣機及冷氣機。簡解釋說，若把雪櫃所有金屬取出，未扣除人工及場租等費用，只賣到30元，而摩打價值幾乎等同廢鐵，只能選擇處置高增值產品（即電腦），回收率可超過八成。

簡榮祥又指，雖然回收量增加兩成，但由於歐綠保獲政府補貼，導致其他回收商難以競爭，他亦只好轉型。簡稱投資數百萬元購買「拉粒機」，若本地電視機、電腦等電器回收量不足，明年起會從德國進口已處理的電腦膠殼碎片，每噸3,000多元，在本港拉粒後再售到內地，每噸售價可提升至8,000元，扣除成本後約可賺取2,000港元，以維持廠房營運。

電腦及其他配件相對較為值錢，有不少回收商都樂意接收。（資料圖片／吳煒豪攝）

業界批只補貼歐綠保錯誤

歐綠保是環保署處理廢電器的認可營辦商，政府每年按該設施收集及處理廢電器電子產品數量支付營運費，約2億元。其位於屯門環保園廠房「WEEE．PARK」的首個營運年度的目標處理量為6,000噸，但單以計劃實施首四個月計，其處理量近5,400公噸，接近全年水平。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成批評，當日環保署只補貼歐綠保是錯誤決定。他解釋，歐綠保的現時的處理量已飽和，但一些不值錢的廢電器，如洗衣機和雪櫃卻因欠回收誘因而無人問津，形容局面正慢慢惡化。劉耀成建議當歐綠保的處理量已達到合約要求後，可向其他回收商提供補貼。「若規定歐綠保要收夠5部，第6部時就應補貼其他回收商，公平一點。」

劉祉鋒建議，歐綠保邀請其他持牌回收商協助收集廢電器到5個歐綠保的地區收集站，令其他回收商都可受惠。（資料圖片／梁鵬威攝） 環保團體綠惜地球創辦人兼總幹事劉祉鋒就指，歐綠保首年的預計處理量為6,000噸，但隨後會增至30,000噸，預料歐綠保會招聘足夠人手及增加其他配套，除非歐綠保主動提出需要外判處理，否則政府不會改變合約，補貼其他回收商。「除非歐綠保叫哂救命，話做唔切，如果無呢件事，政府好難會做多一樣嘢（補貼其他回收商）。」雖然預計歐綠保的處理量會增加，但劉祉鋒建議歐綠保與其他回收商合作，如邀請其他持牌回收商協助收集廢電器到5個歐綠保的地區收集站，令其他回收商都可受惠。 環保署回覆指，政府一直鼓勵已獲得牌照的循環再造商自行參與「四電一腦」的回收處理，透過競爭提升回收業界的發展與水平。署方會繼續密切留意巿場的發展情況，確保香港整體有足夠處理能力，配合計劃實施。政府亦鼓勵WEEE‧PARK營辦商和其他持有「四電一腦」電器廢物處置牌照的回收商，與其他業界持份者合作，提升其收集和處理服務的效益。

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