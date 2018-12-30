高鐵西九龍站未見人潮　部分長途列車延遲　旅客：車站安排尚可

正值聖誕及除夕假期，入境處早前公布出入境人數高達300萬人。 不過，《香港01》記者今（30日）日到高鐵西九龍站觀察，發現出入境的人數亦不算多、購票情況未見混亂；同時，受內地惡劣天氣影響，部分高鐵班次需延遲開出及抵港，有旅客坦言，以往不時經歷類似情況，認為港鐵在車站的安排尚可。

今日西九龍站出入境的人數不算多，購票情況未見混亂。（黃雅盈攝）

入境處早前公布，一連三日的聖誕禮假期共有逾308.2萬人經各個口岸出入境本港，較去年同期升約3.3%；其中港珠澳大橋有約26.6萬人出入境，而高鐵則有約20.1萬人出入境，前者多約32.3%。

《香港01》記者今（30日）日到西九龍站觀察，並未見有出入境人潮，購買及取票櫃位亦未見人龍，只是抵港層售賣八達通的自動售賣機有較多人排隊等候。同時，受內地惡劣天氣影響，部分長途列車需延遲開出及抵港，惟現場秩序尚可，未見出現乘客鼓躁。

有旅客表示，車站安排可以接受、不算混亂。（黃雅盈攝）

高鐵列車延誤 乘客能夠理解

來自廣州的陳先生指，高鐵不時出現延誤的情況，他稱大多乘客均能理解，加上天氣因素亦是無可奈何；他認為，車站安排可以接受、不算混亂。

居住在深圳北的梁先生表示，他們一家適逢周末特地乘高鐵抵港，以感受聖誕氣氛，他指早前有朋友稱高鐵取票時間長，故此他提早到車站取票，不過，他今日花約15分鐘已可取票，所以滿意車站的安排。