內地客湧現土瓜灣　街坊嘆小店相繼結業礙生活：不時要繞路而行

近年越來越多內地旅行團到土瓜灣購物，嚴重影響到當地居民生活。記者今日（30）到土瓜灣視察，發現自中午起旅行團人流逐漸增加，他們主要到附近的藥房、商店購物。 有居民慨嘆謂，近兩年內地旅行團湧現土瓜灣一帶，很多小店變成了賣朱古力的商店、專做內地客生意的酒樓，影響到街坊日常生活，情況嚴重不時需要繞路而行，但指最近兩日情況略有所改善。

記者今（30）到土瓜灣視察，自中午起旅行團人流逐漸增加。（鄭子峰攝）

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近兩年湧現內地客 「行都行唔到」 隨處掉煙頭

翔龍灣居民許先生指，近年內地客湧現土瓜灣，區內不少小店相繼結業，取而代之的是售賣朱古力的商店、專門做內地客生意的酒樓，「連樓下間佳寶都冇埋，變咗間珠寶行，我哋冇用㗎嘛。」他提到，每日傍晚6時碼頭附近更是人山人海，「嗰度係滿晒人，有幾千人喺度！佢哋指定動作蹲晒喺度『打邊爐』」，吸煙後更會隨地掉棄煙頭。

街坊黃小姐指，近兩年十分多內地客到這一區購物，有時甚至誇張到「行都行唔到，成條街塞到滿晒。」（黃詠榆攝） 街坊黃小姐同樣指，近兩年有極多內地客到這一區購物，形容旅客每日都「源源不絕」，甚至誇張到「行都行唔到，成條街塞到滿晒，需要繞路而行。」 不過︳黃小姐表示近日警察加強執法，而商店、酒樓外亦有架起膠馬，方便讓遊客排隊，情況有所改善，令大廈的居民比前較易進出，「呢兩日就好似冇咁多。」 街坊鄭小姐則認為，土瓜灣近年多了不少內地客，能夠振興香港經濟，「依家唔靠呢個，靠咩呀香港經濟？」談及平日路面情況，她說：「少少阻啦，唔緊要啦，佢排隊咪阻住我哋行路囉，大家忍讓吓啦。」

來自福建的遊客林先生指，來港主要目的非購物，而是來看劉德華演唱會。（鄭子峰攝） 來港為看劉德華演唱會 購物非主要目的 來自福建旅客林先生報了三日團，第一站便隨團來土瓜灣吃飯、觀光，不過他認為有不少旅行團同時在逛街，比較擠逼。 他坦言，是次來港主要目的非購物，而是來觀賞劉德華演唱會，早前更以約7000元購入價值980元的演唱會門票，可惜劉德華因喉嚨發炎，宣布29、30日的演出取消，「說沒有失望就不可能，有點小失望！我們什麼旅行車、酒店也訂了，沒辦法。但可能劉德華比我們更難受。」 林先生指，除夕倒數那天打算到維港那邊感受氣氛，「香港地方小，倒數可能會集中在一個地方，又有煙花表演。」不過，他更希望能夠買到31日的劉德華演唱會門票，跟華仔一起倒數。

四川遊客池小姐則報了一日的訪港團，同樣隨團到土瓜灣購物。池認為，這一帶的商店的藥妝品較便宜，亦期望年尾會有促銷活動。惟她指，附近一帶沒有什麼好逛，「最大感受是香港的樓太密集了」，反而更期待香港晚上的街景。