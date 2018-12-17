【逼足十年】內地團逼爆土瓜灣　居民鬧爆：連大廈門口都出唔到

土瓜灣是內地團吃飯購物的熱點，不時都有居民投訴遊客多到影響生活，沒料近日有區內居民指嚴重到連大廈門口都出不到。有網民在facebook貼出影片，顯示內地遊客逼爆土瓜灣美景街，該網民形容「情況極為惡劣」，連警員到場都無符，坦言人太多「搞唔掂」。

該網民貼出周日（16日）在美景街拍攝的片段，可見街上人山人海，相信大部分是內地遊客。（「土瓜灣之友」fb圖片）

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該名居民在fb群組「土瓜灣之友」貼出周日（16日）在美景街拍攝的片段，可見街上人山人海，原已非寬敞的行人路上「插針都插唔入」，相信大部分都是內地遊客，他們站在街上疑似正在等候旅遊巴，完全沒有前進或離開的意欲，只擠在一起。

海濱長廊逼滿人，市民逼不得已要走上馬路。（圖片來源：Kuong Stephen）

上載者指遊客多到倒塞其大廈門口，「情況極為惡劣，完全不可以步出大廈門外」，他又說，即使叫警員幫手，「一位警員只話，搞唔掂，搞唔掂，搞唔掂，太多人，搞到前邊，後邊又係咁多人」。嬲爆的他網上質問區議員及警方曾答應疏導人流，維持秩序的承諾，「去了哪裡呢？」

不少當區居民看到有關帖文都深有同感，直指曾遇類似情況，有人稱「剛剛經過，無片中咁多人，但都係多人到要行出馬路」、「條街搞到咁，點住人」，亦有人指只能忍耐。

土瓜灣不時都出現內地客逼爆街的場面。(Ka Wai Leung圖片)

九龍城區議員黎廣偉接受《香港01》訪問時表示，內地團逼爆的情況由2008年，那時該區一家酒家轉型做團餐，周邊陸續開設不少藥房和手信店，自此土瓜灣成為內地旅行團吃飯購物的集中地逼足十年。

黎廣偉指，這些低價旅行團在聖誕、新年旺季，因為酒店房價等成本較高，所以數量會減少；相反，像現在在旺季之前的時間，這些旅行團會較多、較活躍。

他又表示其實區議會過去也有討論內地旅行團影響居民生活的問題，要求警方加派人手疏導人潮，早前亦有設立「旅遊大使」的崗位，但發現效果不佳，因為遊客實在太多，一、兩個旅遊大使無法阻止那麼多人，暫時根本無法應對。另外，他希望旅遊業監管局成立後，可以加強監察這些內地旅行團有沒有違規事項。