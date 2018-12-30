網站公布2018年十大人氣急升旅遊景點 　石垣島排首位

不少港人熱愛旅遊，近日有旅遊網站發布了2018年的統計數據，當中提及10個人氣急升的旅遊景點。排行第一是日本沖繩的石垣島，升幅為165%。網站指出，相信與兩年前廉航開辦來往石垣島與香港的航班有關，更多港人選擇到石垣島旅遊。 另外，網站又指出若港人打算在農曆新年外遊，最抵預訂機票時間是出發前的90天以上，可較平均價格便宜10%。

旅遊網站Expedia近日參考2018年的統計數據，整理出10個人氣急升的旅遊景點。根據今年1月1日至11月20日期間，以香港為出發地的機票需求數據，與去年同期相比，排行第一是日本沖繩的石垣島，升幅為165%。網站指出，相信與兩年前，廉航開辦來往石垣島與香港的航班有關，更多港人選擇到石垣島旅遊。

而排行第二和第三的分別是， 俄羅斯聖彼得堡和俄羅斯莫斯科，相信世界盃熱潮帶動了以上兩個景點的人流。另外，排行第四和第五，同樣升幅了一倍，分別是越南芽莊和日本福岡。至於截至11月底，2018年5大最受港人歡迎的外遊目的地，依次序為曼谷、台北、東京、首爾和大阪。

農曆新年最抵預訂機票時間為90日前

網站數據又顯示，最多人預訂機票的月份是7月，而最少人預訂的月份則是11月。不過，網站指出，若果港人打算在農曆新年外遊，最抵預訂機票時間是出發前的90天以上，可較平均價格便宜10%；而最抵預訂酒店時間則是出發前0至6日，可較平均價格便宜12%。