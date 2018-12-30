戲曲中心開台　汪明荃：場租及租用條件「辛辣」　冀專職戲曲發展

西九文化區戲曲中心今（30日）起，一連8日舉辦免費節目，以供市民觀賞，大劇院亦舉行「開台」儀式。 八和會館主席汪明荃致辭時表示，戲曲中心的籌備過程歷盡艱辛，形容中心的場租及租用條件「辛辣」，認為業界日後需思索如何做好製作及平衡開支；她更「提醒」中心應專門發展本地戲曲，以免定位變得模糊。

西九文化區戲曲中心今日起，一連8日舉辦免費節目，供市民觀賞；大劇院亦舉行「開台」儀式。（余俊亮攝）

戲曲中心於明年1月20日開幕，由今日起至明年1月6日，將一連8日舉辦免費節目及活動，今日開台則上演 《碧天賀壽》及傳統例戲《六國大封相》。而中心今亦特地按傳統舉行開台儀式。

汪明荃以「五味」形容籌辦戲曲中心過程

汪明荃在致辭時，以「五味」來形容籌辦戲曲中心的過程；其中她指戲曲中心的場租及租用條件「辛辣」，認為日後在創作好製作的同時，亦要平衡戲團的收支平衡，更相信此將會是業界的一大挑戰。

同時，她希望戲曲中心日後可以專職發展本地戲曲，以展現更多優秀的作品和劇種，她認為中心的定位相當重要，不欲讓人感覺中心的角色模糊不清。

唐英年：戲曲中心標誌西九文化區發展新台階

另外，西九文化區管理局董事局主席唐英年則稱，戲曲中心是西九文化區首座落成的表演藝術場地，亦是標誌西九文化區發展的新台階。他希望戲曲中心可上演全國所有的戲種，及帶領粵劇走向國際。

而被問到汪明荃指的，是否意味租金過於「辛辣」時，他認為「相信不是。」