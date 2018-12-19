【戲曲中心】內部首曝光　大劇院懸浮設計　不受列車震動影響

西九文化區首個落成的大型表演藝術場地「戲曲中心」將於明年1月20日開幕，戲曲中心先於今天（19日）舉行傳媒預覽，這個悉心打造的戲曲界殿堂級場地內部首次曝光。 戲曲中心最受注目的必定是離地100呎、屬懸浮設計的大劇院，西九文化區管理局表演藝術行政總監茹國烈指，劇院的冷氣出風位設於座位底部，樓座座位較堂座為高，加上沒有支柱，相信觀眾會有最佳欣賞體驗。他指，目前有逾30個團體租用大劇院，形容租用情況十分理想，不過就沒有回應業界對於租金及覺得分帳太貴的意見，僅稱適當時候會進行檢討。

西九文化區首個落成的大型表演藝術場地「戲曲中心」將於明年1月20日開幕，戲曲中心先於今天舉行傳媒預覽，這個悉心打造的戲曲界的殿堂級場地內部首次曝光。（羅君豪攝）

西九文化區管理局表演藝術行政總監茹國烈早前明言總樓面面積有28,164平方米的戲曲中心將定位為一個「殿堂級場地」，有如盛極一時的利舞臺劇院，將上演全港、全國、全世界最高質素的戲曲作品。

他今帶領傳媒參觀大劇院內部，劇院位處戲曲中心的4至5樓，共有逾1000個座位及18個輪椅位，分為堂座及樓座。整個大劇院屬懸浮設計，離地100呎，他解釋，這樣的設計在聲學上，可避免因鐵路震動等而造成的震動及聲音，在大劇院一層亦可遠眺維港景色，「殿堂級層次。」

大劇院無支柱 觀眾視線不受阻

茹國烈指，座位其中一個設計特色是把冷氣出風位設於座位底部，他稱可更好控制冷氣量及冷氣發出的聲音，避免影響表演。而4樓樓座亦較堂座為高，「外面少見座位設施把樓座升高，但這樣可令不同位置的觀眾視線也很好。」大劇院中亦沒有支柱，觀眾視線就不會受阻擋。

大劇院共有逾1000個座位及18個輪椅位，分為堂座及樓座。（羅君豪攝）

茹國烈指，舞台台口闊度有14米，高8米，雖然不是本港最大型的舞台，但就尤為適合戲曲界的演出。（羅君豪攝） 大劇院設計亦考慮到表演團體的需要，茹國烈指，舞台台口闊度有14米，高8米，雖然不是本港最大型的舞台，但就適合戲曲界的演出。戲曲中心又把化妝間的門框、走廊加高，方便身上有靠旗等大型道具的的演員出入，並把化妝間與表演場地建在同一層，方便演員更換衣飾。此外，一般樂師表演時多坐於舞台旁邊，但大劇院就特設一大一小的樂池，樂師可正對演員而坐，方便因應演員的一舉一動而奏出更加合拍的音樂。 另外，茹國烈形容舞台設有「拱門型LED字幕」設計，中文字幕會以垂直方式在舞台兩側展示，以英文字幕就會以打橫形式在舞台上方展示，並可能因應演出而展現不同顏色。

對於有不少粵劇界人士都認為戲曲中心的租金及分帳安排，屬過於昂貴的水平，茹國烈沒有直接回應，只稱目前正密切留意情況。（羅君豪攝）

未回應租金及分帳水平過高

對於有不少粵劇界人士，包括八和會館主席汪明荃都認為戲曲中心的租金及分帳安排，屬過於昂貴的水平，茹國烈沒有直接回應，只稱目前正密切留意情況，在適當時候會作出檢討，他又透露現時有約30個團體租用大劇院在2019年的檔期，租期由2日至3星期不等，內容包括原創劇、兒童劇等，他認為租務情況理想，十分滿意。大劇院在開幕季的票價由100元至450元不等，未來的票價將由租用團體自行釐定。

因應大劇院升高至頂層，戲曲中心中間有一個佔450米、高13米的中庭，未來將不定期設各式活動，如戲曲示範及講解、市集、展覽等，並將於1月舉辦迷你花牌、紙摺舞獅頭等工作坊，盼公眾途經中庭時，可一窺戲曲的面貌，從而產生興趣，成為戲曲的愛好者。

茶館新星劇團藝術策劃羅家英今正於樓高8米的3號排演室，指導茶館新星劇團排練《追夫》一表演。（羅君豪攝）

記者採訪遇羅家英指導劇團排練

而2樓及3樓為演講廳及8間排演室，茶館新星劇團藝術策劃羅家英今正於樓高8米的3號排演室，指導茶館新星劇團排練《追夫》一表演。而演講廳就會在未來設放映會、座談會及文化交流活動。另外，公眾未來可參加戲曲中心的導賞團，今戲曲中心亦安排導賞員作講解，沿途介紹戲曲中心的設計特色。

被問到戲曲中心何時能收支平衡，茹國烈僅稱現正處理開台日及開幕季的演出，滿意售票情況。今日現場所見，仍有部分測試在進行當中，惟茹指有信心在開台日有好的演出，強調所有工程已完成，現只作開台前的準備，包括佈景及音響。

戲曲中心將於本月底起一連八日舉行開放日。（羅君豪攝）

本月底一連八日開放日 少量門票每天早上10時派發

戲曲中心有5,500平方米的零售、餐飲及消閒設施，當中包括中式酒樓、茶餐廳、特式糕點店、紀念品店、零售商店等。茹國烈續指，現時部分商店及餐廳正在裝修，部分於開台日時同時啟用。

公眾現時只可抵達戲曲中心中庭一層，如有意參觀戲曲中心各劇院，可能要待1月正式開幕，因為本月底至明年初一連八日的開放日門票，雖有5,000多張，但早在上周二全數派完。但茹今指，少量門票將於開放日的每天早上10時派發，市民仍可一試運氣。對於網上系統早前出現故障，他指已檢討並改善系統，現時系統十分暢通，又稱不擔心有免費門票被炒賣。