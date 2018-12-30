戲曲中心逾百人排隊撲免費飛　排第2市民凌晨5時半到：寧願賣好過

西九文化區戲曲中心今（30日）起，一連8日舉辦免費節目，以供市民觀賞，大劇院亦舉行「開台」儀式。 由於中心今起派發免費門票，故引來過百市民排隊。有市民今早凌晨5時半抵達始成功「撲飛」，惟她認為過程艱辛，又謂「寧願佢賣飛好過」；亦有市民到場始知派完門票，唯有等正式售票才到場觀賞。

李太認為，免費派門票做法造成不便，亦稱「寧願佢賣飛好過」。（黃雅盈攝）

戲曲中心於明年1月20日開幕，由今日起至明年1月6日，將一連8日舉辦免費節目及活動，今日開台則上演 《碧天賀壽》及傳統例戲《六國大封相》。門票早前曾在網上派發，僅餘下少量門票在今早10時，於中心的票務處派發。

凌晨5時半 8度嚴寒排隊

市民李太自少已是粵劇迷，故希望在開台當日到戲曲中心觀賞首場粵劇。她早前已出動「全家總動員」在網上「撳飛」，但卻失敗告終，所以今早凌晨5時半、冒着8度嚴寒抵達中心，冀能索取免費戲飛，最終她排第二，成功取得《六國大封相》及「茶館介紹場」共4張門票。

有友人贈票的麥女士跟母親到場，將會觀看《碧天賀壽》。（黃雅盈攝）

她表示，理解中心開台需預留門票予達官貴人及嘉賓，但認為免費派門票做法卻造成不便，亦稱「寧願佢賣飛好過」；她又關注到，中心的設計通風，擔心日後需要排隊買飛時，會受到「風吹雨打」。

未能成功取門票市民 不知有「派飛」安排

家住屯門的何女士及丈夫則未能成功取得門票，惟二人皆不知道中心有此安排，所以今日只是到場參觀；她們認為中心設計漂亮，及門票的價錢合理，二人稱因家住太遠，隨後幾日亦難以早到「撲飛」，故此會等待公開發售時才會買票觀賞。

而有友人贈票的麥女士跟母親到場，將會觀看《碧天賀壽》；她指，因為戲曲中心是專門供粵劇表演，故希望一睹在現代化場館上映的粵劇；她又認為中心的門票價錢合理，自己則較期待茶館的表演項目，因現時已較少類似的場地提供這類的表演。