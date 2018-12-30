高鐵內地段受天氣影響　港鐵呼籲前往深圳北或廣州南乘客可改票

內地受冷空氣影響，北京等多個城市需在寒冷中跨年。港鐵公布，由於高鐵內地段受天氣影響，共有8班列車受影響；港鐵現呼籲，前往深圳北或廣州南的乘客，可考慮盡早到西九龍站辦理改票手續，以便改搭其他較早出發的車次前往目的地。

港鐵公布，由於高鐵內地段受天氣影響，共有8班列車受影響。（資料圖片）

港鐵早前公布，由於高鐵內地段受天氣影響，由北京西、上海虹橋及長沙南開出的列車，初步預計延遲兩小時到達西九龍站，相關北行車次亦預計受到影響；港鐵現時呼籲，前往深圳北或廣州南的乘客 （即G6502、 G6504班次的乘客），可考慮盡早到西九龍站辦理改票手續，以便改搭其他較早出發的車次前往目的地。

另外，原定G6504於晚上10時50分於西九龍站開往廣州南（途經深圳北）的尾班車，預計亦會延遲開出，高鐵方面將於晚上11時10分加開一班特別班次前往深圳北，G6504班次中前往深圳北的乘客，可考慮改乘。而已留下聯絡資料的乘客，港鐵會再作個別通知。

中央氣象台今早發布暴雪預警，表明江西及浙江一帶有中到大雪。港鐵則公布受影響班次如下：

到達：G6113、G311（已到達）、G79、G99

北行：G312、G6114（已出發）、G6502、G6504

港鐵提醒，乘客可留意西九龍站發放的最新資訊，亦可致電高速鐵路購票及客務熱綫 (852) 2120 0888查詢，或瀏覽高速鐵路網站www.mtr.com.hk/highspeed。