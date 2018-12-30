【印尼海嘯】約300人出席維園祈禱會　有印傭至今仍與4歲兒子失聯

印尼巽他海峽（Sunda Strait）「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatau）上周六（22）爆發引致的海嘯，奪走逾400人命。海嘯對香港或未有貼身影響，但一眾在港工作的印尼傭工卻心急如焚，更有傭工指，海嘯過後至今仍未能成功聯絡前夫及4歲兒子。 印尼移民工工會今日（30日）在維園舉行宗教祈禱，以支持受印尼海嘯影響的傭工。工會促印尼政府制定長遠政策保護國民，亦建議僱主盡量支持傭工。

印尼移民工工會在維園舉行宗教祈禱，支持受印尼海嘯影響的傭工，其間部分參與者感觸落淚。（洪嘉徽攝）

印尼移民工工會主席思穎（Sringatin）指約300人出席今次祈禱會，認為印尼政府不應只提供暫時居所、食物等短期措施，災民所需是長遠協助，如重建家園、就業機會。她指已盡量聯絡受影響的移民工，為他們提供物質支援，以及聯絡在澳門工作的傭工。思穎又盼僱主能體恤印尼傭工，因他們已十分擔心家人安全，望僱主能盡量支持他們。

印尼家園盡毀

其中有出席祈禱會的Tri Agustina在港工作十多年，幸運地家人都安然無恙，但她指亦要花幾天聯絡所有家人。她指居住地方近海，海嘯來襲，當地居民已即時上山躲避。她陸續致電給其父母及姐姐，家人告訴她家中入水及嚴重損毀。

印尼移民工工會主席思穎（Sringatin）指，約300人出席祈禱會。（洪嘉徽攝）

僱主曾批准Agustina回印尼照顧家人 惟路途遙遠

Agustina指，僱主曾她讓回印尼照顧家人，但她指回家路途遙遠，只盼能盡快匯錢回家，「返去都無用，都幫唔到佢地。」她指印尼政府明知道有一個火山，十分危險，應預早發出警告保護國民。

在港工作7年的Dedi亦指因家人住在山上，現時安全，但居所盡毀。她希望能回印尼探望家人，但照顧的婆婆身體狀況差，因此不能離開香港。

Agustina表示，僱主曾讓她回印尼照顧家人，但路途遙遠，只盼能盡快匯錢回家。（洪嘉徽攝）

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海嘯後仍未能聯絡4歲兒子

Rosidah海嘯過後仍未能與家人聯絡。她在港工作11個月，育有一名4歲兒子，交由前夫照顧，上次聯絡他們已是一個月前。Rosidah指前夫居住的漁村與海嘯位置接近，暫未能找到他們，感到十分擔心。她續指僱主亦有關心其情況，盼盡快得知家人安全。