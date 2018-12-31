【巴士車禍檢討】委員會託理大偵測　19個路段有一成巴士超速　

近年本港發生多宗致命車禍，包括今年2月大埔公路19死車禍，政府遂成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，審視專營巴士的運作及現行監管制度。 據委員會最新上載的文件顯示，委員會於8月時委託理工大學，以雷射槍偵測20路段的巴士車速，文件稱20個限速50公里路段有19個均錄得巴士超速，即佔整體巴士車次約一成；九巴回覆時指，他們的數據與調查不相同，新巴城巴則指，超速5公里需維持超過10秒。

委員會於8月時委託理工大學，以雷射槍偵測20路段的巴士車速。（資料圖片）

根據委員會最新上載的文件顯示，委員會在8月時委託理大科技及顧問有限公司，以雷射槍偵測20個路段的巴士車速，當中包括19個限速50公里的路段，以及限速70公里的將軍澳寶康路。而相關的偵測主要於日間進行，總共涉及2381架巴士，報告發現巴士的最高車速為時速64公里，而達到最高車速的路段分別為，將軍澳寶琳路、香港仔鴨脷洲橋道，以及大圍車公廟路。

而將軍澳寶琳路是最嚴重的超速路段，報告指，測試期間行經的108架巴士中，有超過一半，達56架巴士超速（時速為51公里至64公里），其中更有3架巴士時速是達到61公里或以上。

而就相關的調查結果，九巴回覆委員會表示，九巴是以速度計及黑盒等技術記錄車速，並非報告所用的雷射槍，故此九巴的數據與顧問報告結果不相同，但承認偵測的路段中，有8個路段是「超速黑點」。

新巴城巴則稱，以雷射槍測車速或會出現誤差，而警方以此方式執法時，亦會有「5公里寬減值」，所以如果以此作推算，調查中是只有48架巴士屬「超速」，即是佔整體的2%。