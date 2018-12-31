巴士車長疑睡著撞貨車　3名傷者逾1年仍未能工作　司機認危駕候判

司機清晨駕駛龍運巴士從機場出市區時，疑因睡著撞向前方貨車，釀成19人受傷，其中5人傷勢嚴重，其中3人意外逾一年仍未能工作。肇事巴士司機今（31日）於區域法院承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。辯方求情指，被告日間需照顧患癌的妻子，夜間工作，為此感到疲倦。法官將判刑押後至下月20日，以待索取最新的醫療報告。

被告吳劍榮（右）在區域法院承認危險駕駛。（林樂兒攝）

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被告吳劍榮，58歲，上月工傷假滿後遭公司指示自行離職。他承認去年11月30日在北大嶼山公路，駕駛龍運巴士N31從機場駛至欣澳時危險駕駛，致5人身體受嚴重傷害。

其中17名傷者為巴士乘客

控方案情指，當日清晨近5時，一重型貨車於北大嶼山公路行駛時，司機感頭暈不適，遂停泊於路邊並亮起「死火燈」。10分鐘後，被告駕駛的巴士突撞向貨車後方，貨車被推前50米。巴士乘客稱，事發前巴士曾突左轉一兩秒後返回正常方向，事發時並無剎車、扭軚或響安。

調查下，被告稱當時感到不適，但不知道巴士撞到貨車。意外導致17名巴士乘客受傷，其中4人及貨車司機受重創，有人住院逾一個月，現仍需覆診。

其中17名傷者為巴士乘客

控方案情指，當日清晨近5時，一重型貨車於北大嶼山公路行駛時，司機感頭暈不適，遂停泊於路邊並亮起「死火燈」。10分鐘後，被告駕駛的巴士突撞向貨車後方，貨車被推前50米。巴士乘客稱，事發前巴士曾突左轉一兩秒後返回正常方向，事發時並無剎車、扭軚或響安。

調查下，被告稱當時感到不適，但不知道巴士撞到貨車。意外導致17名巴士乘客受傷，其中4人及貨車司機受重創，有人住院逾一個月，現仍需覆診。

求情指日間需照顧患癌妻子

辯方求情指，被告工作時間為午夜至早上八時半，其女兒亦需工作，故他在日間要照顧患肺癌、癌細胞擴散至腦部的妻子。辯方續說，其妻子的標靶藥每月需4至5萬，被告於此案也有受傷且失去工作，因而患上抑鬱。辯方又指，被告任職巴士司機逾20年，駕駛記錄良好，另呈上多封親友的求情信。

法官指有3人現仍未能工作，欲索取其他人最新的醫療報告，故將判刑押後至下月20日，被告續獲准保釋。

案件編號：DCCC903/2018