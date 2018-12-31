受惠港珠澳橋、高鐵　11月600萬人訪港　即日來回內地客佔三分一

旅遊發展局今（31日）公布2018年11月訪港旅客數字，顯示11月訪港人次近600萬，較2017年同期上升逾兩成；而累積計算，18年1至11月整體訪港旅客人次逾5,856萬，較17年同期上升超過一成。 旅發局指，18年11月整體旅客增加，主要原因是廣深港高鐵及港珠澳大橋開通後，吸引更多內地旅客訪港。

旅發局指，廣深港高鐵及港珠澳大橋開通之後，內地旅客數字出現升幅，帶動2018年11月整體旅客數字。（資料圖片/林若勤攝）

旅遊發展局今（31日）公布2018年11月訪港旅客人次達599.5萬，較2017年同期的497.1萬上升了20.6%。另外，2018年1月至11月訪港旅客人次有逾5,856萬，比17年同期5,288萬人次多10.7％。

旅發局指，廣深港高鐵及港珠澳大橋開通，吸引大批內地旅客訪港，令11月整體旅客人數大增。數據顯示，11月內地客人次達463萬，較2017年增加25.8%。同期印度訪港旅客亦大增24%，由2017年11月的2.9萬人次升至2018年11月的3.6萬人次。

長途客方面，與17年11月相比，18年同期長途客增加3.3%至44.5萬人次。旅發局指，長途客增加受惠於直航航班機位數目增加，其中美國旅客數字有13.4%的增長，達13.7萬人次。

訪港旅客人次大增，主要是不過夜內地客大增逾四成，由2017年的212萬次上升至298萬人次。另一邊廂，18年11月不過夜旅客只比17年同期增加6.1%，由155萬人次增至165萬人次。最多過夜旅客來自印度，18年11月有2.6萬人次，比17年同期的1.9萬人次，增幅37%。其次是來自美國的旅客，過夜旅客人次由8.9萬人次增至10.3萬人次，增幅15.7%。