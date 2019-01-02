【冬季流感】伊院男病房佔用率145%　疑中風翁苦等2.5小時未上房

衞生防護中心今日（2日）宣布踏入流感高峰期，較去年早了約一星期，多家公立醫院更已幾近「淪陷」。醫院管理局公布昨日（1日）急症室求診人次為5,203人，內科病床佔用率達109%，13間公立醫院的內科病床被「逼爆」，其中伊利沙伯醫院高達120%。有消息指，部分醫院個別分科的病房佔用情況更誇張，例如伊院內科個別男病房佔用率更高達145%，女病房亦達135%。 而現實比冰冷的數字更更殘酷，《香港01》記者今天到伊利沙伯醫院實地觀察，發現有九旬老翁懷疑中風需留醫，但即時患上急病，他竟遭安置在候診區苦等2.5小時，仍未獲安排上房好好休息，年邁妻子也要在旁「罰企」陪伴，場面令人心酸。

消息指，伊院內科男病房C6病床佔用率達145%，冷巷亦加開病床。（朱雅霜攝）

九旬黃伯疑中風遲遲未能上病房 黃老太：好擔心佢情況

今日下午兩時許，已屆九旬的黃老伯頭暈不適，在妻子陪伴下被送往伊利沙伯醫院急症室求醫。黃老太表示，醫生檢查後指黃伯「冇力」及口齒不清，懷疑中風，需入院留醫。隨後黃伯一直躺在候診室病床等候上房，時間一分一秒過去，至下午近五時仍未有進一步通知，近兩個半小時以來黃太一直站在旁邊陪伴，未能到座椅休息：「好擔心佢情況，要睇住佢，希望可以早啲上房，畀佢休息吓。」

伊利沙伯醫院昨日內科病床繼續「迫爆」，佔用率高達120%。消息指，伊院內科每間病房設40張恆常病床，部分病房佔用率一度遠超政府公布的平均數120%，例如男病房C6增至58張病床，佔用率達145%，而C7及E6亦增至57張，佔用率達143%；女病房情況沒有男病房般嚴重，但當中A5及A6病床也增至54張，佔用率達到135%，A8則增至52張，佔用率達130%，已經處於嚴重超負荷狀況。

黃小姐指，C6病房及冷行均加開病床，加上醫療儀器十分擁擠。（朱雅霜攝）

長者因氣促早上十時入院 下午三時始獲安排病床

伊院現場所見，部份病房每個間格均已加開一至兩張病床，最擠迫的內科C6男病房更在冷巷加床，異常擠逼。C6病人家屬黃小姐表示，其91歲父親今早10時許入院，因氣喘嚴重，檢查後於下午3時許上房，並安排在設有氧氣罩的恆常病床休息：「（上房速度）算快㗎喇！」

黃小姐指，一般每格病房有6張床，現時「打橫」加開一張，冷巷亦放滿病床，加上醫療儀器十分擁擠：「出入要褪嚟褪去，肥少少都要打側身。」她又指醫護人員忙碌，她亦不敢查詢發問，以免打擾他們工作。

黃小姐指出香港人口老化，長者越來越多，「去飲茶成班八九十歲，分分鐘有個一百歲。」她期盼政府增加撥款，改善醫療服務質素。