【中一自行收生】荃灣家長跨區到皇仁交表：小四已開始備戰

2017/2019年度中一自行分配學位階段今日（3日）開始交表，即日起至1月17日，可攜同所需文件及申請表直接向心儀學校遞交表格。 有居住在荃灣的家長今早「跨區」，到銅鑼灣傳統官立名校皇仁書院，更直言自小四開始發力備戰升中；又指對皇仁校友港大深圳醫院院長盧寵茂印象深刻。

不少家長今早「搶閘」到皇仁書院替兒子交表。（張浩維攝）

《香港01》早前按《申請中一自行分配學位手冊》統計，下學年全港的英中自行分配學額約5,100個，而2019/2020學年適齡學生人口約有5.5萬人，即約9人爭1個英中學額。

有不少家長均趁今早首日交表，到位於銅鑼灣的皇仁書院遞交表格；按皇仁書院在申請表注意事項中列明，每位申請人只限遞交總數不多於20張之證書副本。申請人將於2019年3月中旬或以前接獲本校通知會否約見。

已定居香港13年的印尼裔家長YU小姐稱讚，皇仁書院有良好聲譽，她直言皇仁書院是第一選擇，有信心兒子能獲取錄。（張浩維攝） 居跑馬地家長指皇仁書院是第一選擇 已定居香港13年的印尼裔家長YU小姐今早9時正，「搶閘」到皇仁書院替兒子交表。她表示，兒子在香港出生，現正就讀位於跑馬地的寶覺小學，每日放學後均會參加功課輔導班，平日亦有參加柔道、板球、功夫及欖球等課外活動。 YU小姐稱讚皇仁書院有良好聲譽，「所有家長都會為子女選擇最好的出路。」被問在升中選擇上會否有「Plan B（後備方案）」，她直言皇仁書院是第一選擇，有信心兒子能獲取錄。

居荃灣冀兒子跨區入讀皇仁：參觀開放日後 兒子已不斷翻閱資料

黎太一家居住在荃灣區，兒子正就讀荃灣官立小學，惟無懼舟車勞頓，選擇跨區到位於銅鑼灣的皇仁書院交表。黎太說，兒子去年3月曾在皇仁書院開放日參觀學校，其間與該校學兄攀談；兒子在回家後不斷翻閱皇仁的資料，黎太因而配合兒子興趣，選擇替他報讀該校，放在自行階段的第一志願。